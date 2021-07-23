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Горняк-Спорт арендовал двух футболистов Ворсклы
Соглашения подписаны до конца сезона
Полузащитник Радион Посевкин и нападающий Александр Кожевников на правах аренды перешли из "Ворсклы" в "Горняк-Спорт".Об этом пишет Meta-ratings.
Соглашения подписаны до конца сезона.
20-летний Посевкин в минувшем сезоне провел 13 матчей и забил 1 мяч в молодежном первенстве.
21-летний Кожевников дважды сыграл за первую команду полтавского клуба. Также в его активе 17 матчей и 9 голов за "Ворсклу" U-21.
"Горняк-Спорт" по итогам минувшего чемпионата Первой лиги занял 9-е место. В 1-м туре нового сезона 24 июля команда Игоря Жабченко сыграет дома с "Краматорском". Начало матча в 17:00.
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