  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Горняк-Спорт арендовал двух футболистов Ворсклы
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Горняк-Спорт арендовал двух футболистов Ворсклы

Первая лига
(1 голосов)

Соглашения подписаны до конца сезона

Горняк-Спорт арендовал двух футболистов Ворсклы

Новина українською

Полузащитник Радион Посевкин и нападающий Александр Кожевников на правах аренды перешли из "Ворсклы" в "Горняк-Спорт".Об этом пишет Meta-ratings.

Соглашения подписаны до конца сезона.

20-летний Посевкин в минувшем сезоне провел 13 матчей и забил 1 мяч в молодежном первенстве.

21-летний Кожевников дважды сыграл за первую команду полтавского клуба. Также в его активе 17 матчей и 9 голов за "Ворсклу" U-21.

"Горняк-Спорт" по итогам минувшего чемпионата Первой лиги занял 9-е место. В 1-м туре нового сезона 24 июля команда Игоря Жабченко сыграет дома с "Краматорском". Начало матча в 17:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Александр Кожевников
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-ratings

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...