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Тринадцатый новичок. Кривбасс подписал экс-игрока Ингульца Балана

Первая лига
(1 голосов)

Детали соглашения не сообщаются

Тринадцатый новичок. Кривбасс подписал экс-игрока Ингульца Балана

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

"Кривбасс" объявил о подписании тринадцатого новичка перед стартом в Первой лиге. Им стал защитник Денис Балан.

Детали соглашения не сообщаются.

Балан был признан лучшим правым защитником чемпионата Украины-2020/2021 и попал в символическую сборную УПЛ.

Последним клубом 27-летнего футболиста был "Ингулец". В составе петровского клуба он сыграл 22 матча, забил два гола и отметился двумя результативными передачами.

Ранее Денис защищал цвета "Динамо-2", "Реал Фармы", черкасского "Днепра" и "Черноморца".

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Денис Балан
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Источник:
ФК Кривбасс

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