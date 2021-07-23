Тринадцатый новичок. Кривбасс подписал экс-игрока Ингульца Балана

"Кривбасс" объявил о подписании тринадцатого новичка перед стартом в Первой лиге. Им стал защитник Денис Балан.

Детали соглашения не сообщаются.

Балан был признан лучшим правым защитником чемпионата Украины-2020/2021 и попал в символическую сборную УПЛ.

Последним клубом 27-летнего футболиста был "Ингулец". В составе петровского клуба он сыграл 22 матча, забил два гола и отметился двумя результативными передачами.

Ранее Денис защищал цвета "Динамо-2", "Реал Фармы", черкасского "Днепра" и "Черноморца".