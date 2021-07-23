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Олимпик подтвердил участие в Первой лиге

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Дончане будут играть домашние матчи на стадионе им. Банникова в Киеве

Олимпик подтвердил участие в Первой лиге

Фото: Олимпик Донецк

Новина українською

"Олимпик" продолжит существование и в новом сезоне будет выступать в Первой лиге. Об этом дончане сообщили на официальной странице клуба.

"Дорогие друзья,

Рады сообщить Вам, что наш клуб продолжит свое существование. Одна из самых красивых эмблем среди футбольных команд Украины уже красуется на сайте Первой лиги.

Именно под эгидой ПФЛ обновленная донецкая команда выступит в грядущем сезоне. Уже 25 июля (в воскресенье) олимпийцы стартуют выездным матчем против одного из главных фаворитов сезона - криворожского "Кривбасса".

Посредствам наших официальных ресурсов мы постепенно познакомим Вас с новым руководством, тренерским штабом и, конечно, футболистами.

Следите за новостями "Олимпика" в соцсетях клуба и на сайте.

Новая страничка истории донецкой команды уже приоткрыта: домашние матчи в новом сезоне дончане будут проводить на стадионе им. Банникова в Киеве.

Вперед, олимпийцы!", - сказано в сообщении клуба.

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В статье: Олимпик (Донецк)
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Источник:
ФК Олимпик

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Комментарии (2)
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pyvovarchyk (Львів)
23.07.2021 в 15:32
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Ромшуст (Тернопіль)
23.07.2021 в 15:09
А нахрен ви в Києві потрібні, вже одні бомжі грають, пензлюйте в свій Бамбас разом з ними і грайте з мишбратьями!
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