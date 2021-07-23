Альянс намерен побороться за выход в УПЛ

Перед началом сезона состоялась традиционная встреча руководства ФК "Альянс" , спонсоров с командой.

Главный тренер "Альянса" Юрий Ярошенко рассказал о планах команды на сезон.

"Перед нами поставлено задание выступить лучше, чем в минувшем чемпионате в Первой лиге, где "Альянс" финишировал шестым. Считаю, что мы продуктивно провели подготовительный период, усилившись теми исполнителями, которых хотели видеть у себя", - сказал Ярошенко.

По имеющейся информации, после первой части сезона цели "Альянса" будут конкретизированы и перед командой в случае успешной осени составят задание побороться за повышение в классе.