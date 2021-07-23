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Альянс намерен побороться за выход в УПЛ
Амбициозные планы клуба из Липовой Долины
fc-alliance.com.ua
Перед началом сезона состоялась традиционная встреча руководства
Главный тренер "Альянса" Юрий Ярошенко рассказал о планах команды на сезон.
"Перед нами поставлено задание выступить лучше, чем в минувшем чемпионате в Первой лиге, где "Альянс" финишировал шестым. Считаю, что мы продуктивно провели подготовительный период, усилившись теми исполнителями, которых хотели видеть у себя", - сказал Ярошенко.
По имеющейся информации, после первой части сезона цели "Альянса" будут конкретизированы и перед командой в случае успешной осени составят задание побороться за повышение в классе.
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