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Альянс намерен побороться за выход в УПЛ

Первая лига
(1 голосов)

Амбициозные планы клуба из Липовой Долины

Альянс намерен побороться за выход в УПЛ

fc-alliance.com.ua

Новина українською

Перед началом сезона состоялась традиционная встреча руководства ФК "Альянс", спонсоров с командой.

Главный тренер "Альянса" Юрий Ярошенко рассказал о планах команды на сезон.

"Перед нами поставлено задание выступить лучше, чем в минувшем чемпионате в Первой лиге, где "Альянс" финишировал шестым. Считаю, что мы продуктивно провели подготовительный период, усилившись теми исполнителями, которых хотели видеть у себя", - сказал Ярошенко.

По имеющейся информации, после первой части сезона цели "Альянса" будут конкретизированы и перед командой в случае успешной осени составят задание побороться за повышение в классе.

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В статье: Юрий Ярошенко Альянс (Липовая Долина)
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Комментарии (4)
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Джин Тоник (R)
23.07.2021 в 17:56
Бэд Би Альясн.С какой деревни они?В УПЛ ждем КривБасс,МеталлВолынь
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0
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Ардалион (Кривбасс)
23.07.2021 в 18:19
пгт. Липовая Долина. Сумская обл. население 5 (ПЯТЬ!!!) тысяч человек. И в УПЛ..
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0
0
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Ардалион (Кривбасс)
23.07.2021 в 18:25
Для сравнения. г. Кривой Рог, Днепропетровская обл. население 625 тысяч человек. и пгт Липовая Долина...
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0
0
kukarekin (Одесса)
23.07.2021 в 17:18
Гаси волков
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0
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