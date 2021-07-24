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"Тюнингованная" команда Жабченко проигрывает бывшему Авангарду. Горняк-Спорт - Краматорск 0:2

Первая лига
(1 голосов)
"Тюнингованная" команда Жабченко проигрывает бывшему Авангарду. Горняк-Спорт - Краматорск 0:2

Скріншот із YouTube-трансляції

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Первая лига, 1 тур

24.07.2021, 17:00

город Горишни Плавни Стадион "Юность"

Арбитр в поле - Александр Афанасьев (Харьков)

Горняк-Спорт (Горишни Плавни) - ФК Краматорск 0:2

Голы: Даудов (45), Ермоленко (68)

Видеотрансляция поединка

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В статье: Первая лига ФК Краматорск Горняк-Спорт (Горишние Плавни)
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