Первая лига
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"Тюнингованная" команда Жабченко проигрывает бывшему Авангарду. Горняк-Спорт - Краматорск 0:2
Скріншот із YouTube-трансляції
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Первая лига, 1 тур
24.07.2021, 17:00
город Горишни Плавни Стадион "Юность"
Арбитр в поле - Александр Афанасьев (Харьков)
Горняк-Спорт (Горишни Плавни) - ФК Краматорск 0:2
Голы: Даудов (45), Ермоленко (68)
Видеотрансляция поединка
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