  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Должны были играть во Второй лиге, а взамен выигрывают в Первой. Кремень – ВПК-Агро 2:0
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Должны были играть во Второй лиге, а взамен выигрывают в Первой. Кремень – ВПК-Агро 2:0

Первая лига
(1 голосов)

Забит дебютный гол в чемпионате Первой лиги

Должны были играть во Второй лиге, а взамен выигрывают в Первой. Кремень – ВПК-Агро 2:0

Скріншот із YouTube-трансляції

Новина українською

Ожидайте отчета о матче позже

Первая лига, 1 тур

24.07.2021, 17:00

город Кременчуг, стадион "Кремень-Арена" имени Олега Бабаева

Арбитр в поле - Сергей Задиран (Киевская область)

Кремень (Кременчуг) - ВПК-Агро (Шевченковка) 2:0

Голы: Аверьянов (6), Гатала (78)

Видеотрансляция поединка

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Первая лига Кремень (Кременчуг) ВПК-Агро (Шевченковка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...