Первая лига
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Должны были играть во Второй лиге, а взамен выигрывают в Первой. Кремень – ВПК-Агро 2:0
Забит дебютный гол в чемпионате Первой лиги
Скріншот із YouTube-трансляції
Ожидайте отчета о матче позже
Первая лига, 1 тур
24.07.2021, 17:00
город Кременчуг, стадион "Кремень-Арена" имени Олега Бабаева
Арбитр в поле - Сергей Задиран (Киевская область)
Кремень (Кременчуг) - ВПК-Агро (Шевченковка) 2:0
Голы: Аверьянов (6), Гатала (78)
Видеотрансляция поединка
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