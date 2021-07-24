Кремень – ВПК-Агро: смотреть онлайн, видеотрансляция

Встреча предпоследней и 10-й команд по итогам прошлого сезона. "Кремень" вообще должен был выступать во Второй лиге - если бы не счастливый случай со снятием "Николаева" (добровольно ушел во Вторую лигу). ПФЛ с УАФ пришлось срочно искать замену и ею как раз стала команда Кременчуга - такое получилось возвращение в Первую лигу.

Оба коллектива объединяет смена тренера. "Кремень" вместо вечного спасителя команды Сергея Свистуна (уходит работать в "Горняк-Спорт-2") возглавил Игорь Столовицкий из Черкасс (покинул работу в МСК "Днепр"). В "ВПК-Агро" вместо Сергея Соловьева, который вывел команду в Первую лигу и удержал ее в середине таблицы прошлого сезона, пришел Александр Грицай, который до недавнего времени работал тренером-помощником во львовском "Рухе".

Немалые изменения в составах: у команды из Шевченковки 8 новичков (половина состава) и почти весь новый состав в "Кремень". Да еще у клуба новая емблема - можете ее увидеть вверху над текстом сине-черно-белая.

Первая лига, 1 тур

24.07.2021, 17:00

город Кременчуг, стадион "Кремень-Арена" имени Олега Бабаева

Арбитр в поле - Сергей Задиран (Киевская область)

Кремень (Кременчуг) - ВПК-Агро (Шевченковка)

Видеотрансляция поединка