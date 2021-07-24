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Агробизнес – Волынь: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
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Агробизнес – Волынь: смотреть онлайн, видеотрансляция

Скріншот із YouTube

Новина українською

Обе команды "вечно" выходят в УПЛ. Кто-то хочет, но не может, а кто-то набирает кучу очков, а потом видит, что нет финансовых возможностей и надо "сливаться".

Так или иначе команды точно составят борьбу за места в УПЛ и именно этот поединок будет центральным в субботу, 24 июля.

"Агробизнес" остался стабильным, команду Александра Чижевского пополнили игроки из двух "Карпат" (Галич и Львов) - пришел Назар Вербный, Вадим Гудзинский и Игорь Нагорный. Также новички - Олег Синица, Даниил Карась. Покинули Волочиск Сергий Косовский, Евгений Немтинов, Сергей Шаповал, Артем Дудик, Роман Дидык, Иван Глывый и Артем Ярмоленко.

В "Волыни" сменился тренер. На место Василия Сачко пришел Альберт Шахов, который до сих пор тренировал "Волынь-2", а главную команду клуба возглавлял еще в 2017 году. Команду пополнили Валерий Сак и Александр Чепелюк.

Зато покинули ...смотрите сами, в заявке на сезон 2021/22 нет таких игроков: Владислав Леванидов, Сергей Симинин, Виталий Приндета, Иван Цюпа, Евгений Протасов, Амвросий Чачуа, Джордан Нкололо, Богдан Оринчак, Вячеслав Шарпар, Владислав Приймак и Юрий Коломоец

Первая лига, 1 тур

24.07.2021, 19:00

город Волочиск, стадион "Юность"

Арбитр в поле - Александр Дердо (Черноморск)

Агробизнес (Волочиск) - Волынь (Луцк)

Видеотрансляция поединка - только с переходом на YouTube-канал «Первая лига»

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В статье: Волынь (Луцк) Первая лига Агробизнес (Волочиск)
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