Первая лига
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Замечательная перестрелка с 3 голами за 4 минуты. Агробизнес – Волынь 2:2
"Волынь" спасается от поражения
Скріншот із YouTube-трансляції
Ожидайте отчета о матче позже
Первая лига, 1 тур
24.07.2021, 19:00
город Волочиск, стадион "Юность"
Арбитр в поле - Александр Дердо (Черноморск)
Агробизнес (Волочиск) - Волынь (Луцк) 2:2
Голы: Груша (80) - Рябов (45, автогол), Сад (79), Войтиховский (83)
Видеотрансляция поединка - только с переходом на YouTube-канал «Первая лига»
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