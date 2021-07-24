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Замечательная перестрелка с 3 голами за 4 минуты. Агробизнес – Волынь 2:2

Первая лига
(1 голосов)

"Волынь" спасается от поражения

Замечательная перестрелка с 3 голами за 4 минуты. Агробизнес – Волынь 2:2

Скріншот із YouTube-трансляції

Новина українською

Ожидайте отчета о матче позже

Первая лига, 1 тур

24.07.2021, 19:00

город Волочиск, стадион "Юность"

Арбитр в поле - Александр Дердо (Черноморск)

Агробизнес (Волочиск) - Волынь (Луцк) 2:2

Голы: Груша (80) - Рябов (45, автогол), Сад (79), Войтиховский (83)

Видеотрансляция поединка - только с переходом на YouTube-канал «Первая лига»

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В статье: Волынь (Луцк) Первая лига Агробизнес (Волочиск)
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