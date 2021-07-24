Чайковский и Шаповал пополнили ряды Полесья

Известные украинским болельщикам Игорь Чайковский и Владислав Шаповал стали игроками житомирского "Полесья".

О деталях контрактов и игровых номерах футболистов пока не сообщается.

В прошлом Чайковский играл за "Шахтер", "Зарю", "Ильичевец" и "Ингулец", всего провел 149 матча в УПЛ, забил три гола. В сезоне 2017-18 выступал в стране, которая оккупировала Крым и ведет боевые действия на Востоке Украины. За поребриком Игорь играл в составе "Анжи". В составе юниорской сборной Украины становился чемпионом Европы в 2009-м году.

Владислав Шаповал ранее выступал за "Волынь", "Днепр-1" и "Агробизнес". В УПЛ он отыграл 45 матчей (2 гола), в Первой лиге отличился 10 раз в 53 поединках.