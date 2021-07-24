Первая лига
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Голевой рекорд "орлов" Франковска в Первой лиге против дебютанта. Ужгород – Прикарпатье 0:6
Скріншот із YouTube-трансляції
Ожидайте отчета о матче позже
Первая лига, 1 тур
24.07.2021, 19:00
город Ужгород, стадион «Авангард»
Арбитр в поле - Клим Заброда (Киев)
Ужгород - Прикарпатье (Ивано-Франковск) 0:6
Голы: Федак (32, автогол) - Барчук (8, 29), Рудюк (34, 74), Цюцюра (42)
Видеотрансляция поединка - только с переходом на YouTube-канал "Первая лига"
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Комментарии (3)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
24.07.2021 в 21:02
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LAZ E183 (Рига)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
24.07.2021 в 19:03
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