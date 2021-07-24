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Голевой рекорд "орлов" Франковска в Первой лиге против дебютанта. Ужгород – Прикарпатье 0:6

Первая лига
(1 голосов)
Голевой рекорд "орлов" Франковска в Первой лиге против дебютанта. Ужгород – Прикарпатье 0:6

Скріншот із YouTube-трансляції

Новина українською

Ожидайте отчета о матче позже

Первая лига, 1 тур

24.07.2021, 19:00

город Ужгород, стадион «Авангард»

Арбитр в поле - Клим Заброда (Киев)

Ужгород - Прикарпатье (Ивано-Франковск) 0:6

Голы: Федак (32, автогол) - Барчук (8, 29), Рудюк (34, 74), Цюцюра (42)

Видеотрансляция поединка - только с переходом на YouTube-канал "Первая лига"

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В статье: Первая лига ФК Ужгород Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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Комментарии (3)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
24.07.2021 в 21:02
З перемогою. Це мабуть краща гра франківців за останні роки. Так тримати!
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0
0
LAZ E183 (Рига)
24.07.2021 в 20:56
Вітаю Прикарпаття! Давненько такого не бачив... Невже ФК Ужгород настільки слабкий?
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+1
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
24.07.2021 в 19:03
А показують інший матч. Хтось щось святкує?
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0
0


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