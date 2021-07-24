Официально: Сергей Литовченко - тренер Олимпика

Сергей Литовченко - тренер донецкого "Олимпика". Соглашение с коучем рассчитано на один год.

В тренерский штаб специалиста вошли трое ассистентов: Виталий Розгон, Евгений Наумовец и Юрий Клименко.

С 2018-го по 2021-й год тренер возглавлял "Днепр" из Могилева, ереванский "Локомотив" и киевский ФК "Рубикон", выступающий во Второй Лиге Украины.