Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Сергей Литовченко - тренер Олимпика
Коуч подписал соглашение с донецким клубом
arsenal-kyiv.com
Сергей Литовченко - тренер донецкого "Олимпика". Соглашение с коучем рассчитано на один год.
В тренерский штаб специалиста вошли трое ассистентов: Виталий Розгон, Евгений Наумовец и Юрий Клименко.
С 2018-го по 2021-й год тренер возглавлял "Днепр" из Могилева, ереванский "Локомотив" и киевский ФК "Рубикон", выступающий во Второй Лиге Украины.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Сайт ФК "Олимпик"
Популярное сейчас
- Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай сходу захватил лидерство, Украина - 19-я
- Первая медаль для Украины: Дарья Билодид - бронзовый призер Олимпиады 2020
- Природные катаклизмы в Одессе: как Черноморец по затопленному городу на стадион добирался
- Санжар покинул Олимпик. Команду примет Сергей Литовченко
- Даша Савина и Валерий Бондарь устроили предсвадебную фотосессию на Олимпийском
- По стопам Азара и толстяка Роналдо. Виллиан начал предсезонку Арсенала с заметным пузом. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...