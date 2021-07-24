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Официально: Сергей Литовченко - тренер Олимпика

Первая лига
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Коуч подписал соглашение с донецким клубом

Официально: Сергей Литовченко - тренер Олимпика

arsenal-kyiv.com

Новина українською

Сергей Литовченко - тренер донецкого "Олимпика". Соглашение с коучем рассчитано на один год.

В тренерский штаб специалиста вошли трое ассистентов: Виталий Розгон, Евгений Наумовец и Юрий Клименко.

С 2018-го по 2021-й год тренер возглавлял "Днепр" из Могилева, ереванский "Локомотив" и киевский ФК "Рубикон", выступающий во Второй Лиге Украины.

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В статье: Олимпик (Донецк) Сергей Литовченко Рубикон (Киев)
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Источник:
Сайт ФК "Олимпик"

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