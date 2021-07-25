  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Неудачный дебют закарпатцев. Ужгород - Прикарпатье 0:6. Видео голов и обзор матча
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Неудачный дебют закарпатцев. Ужгород - Прикарпатье 0:6. Видео голов и обзор матча

Первая лига
(2 голосов)

Команда из Ивано-Франковска хорошо повеселилась

Неудачный дебют закарпатцев. Ужгород - Прикарпатье 0:6. Видео голов и обзор матча

ФК Ужгород/Автор невідомий

Новина українською

ФК "Ужгород" и "Прикарпатье" личной встречей открывали для себя сезон в Первой лиге. Для закарпатской команды это был дебют во втором по силе дивизионе Украины, однако ивано-франковцы решили не жалеть новичков.

Уже в первом тайме подопечные Иваницы приняли холодный душ из пяти голов гостей. Все взятия ворот игроки "Прикарпатье" праздновали вблизи фанатов, которых собралось немало на гостевой трибуне. Во втором тайме ивано-франковцы забили еще один гол и благодаря безумному разгрому возглавили турнирную таблицу Первой Лиги.

"Ужгород" - "Прикарпатье" 0:6 (0:5)

Голы: Барчук 8, 29 Федак 32 (авт.), Рудюк 34, 74, Цюцюра 42

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Прикарпатье (Ивано-Франковск) Ужгород
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
andyqd (Сан Хосе)
25.07.2021 в 13:29
Ужгород будет новым Кристалом 2.0
Ответить
+1
-1
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
25.07.2021 в 14:16
Не факт. Минай у дебютному матчі в першій лізі теж влетів Прикарпаттю у себе 0:3, а за результатами сезону виграв путівку в УПЛ.
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...