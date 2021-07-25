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Неудачный дебют закарпатцев. Ужгород - Прикарпатье 0:6. Видео голов и обзор матча
Команда из Ивано-Франковска хорошо повеселилась
ФК Ужгород/Автор невідомий
ФК "Ужгород" и "Прикарпатье" личной встречей открывали для себя сезон в Первой лиге. Для закарпатской команды это был дебют во втором по силе дивизионе Украины, однако ивано-франковцы решили не жалеть новичков.
Уже в первом тайме подопечные Иваницы приняли холодный душ из пяти голов гостей. Все взятия ворот игроки "Прикарпатье" праздновали вблизи фанатов, которых собралось немало на гостевой трибуне. Во втором тайме ивано-франковцы забили еще один гол и благодаря безумному разгрому возглавили турнирную таблицу Первой Лиги.
"Ужгород" - "Прикарпатье" 0:6 (0:5)
Голы: Барчук 8, 29 Федак 32 (авт.), Рудюк 34, 74, Цюцюра 42
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