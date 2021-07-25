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Рыбка - о Металлисте: Легкой жизни нам ждать не надо
Игрок понимает, что авансов не будет
fcmetal.com.ua
Голкипер "Металлиста" Александр Рыбка уверен, что игра в Первой лиге не будет легкой для команды, но задача выхода в элитный дивизион остается:
— Александр, подходят к концу твои первые сборы с "Металлистом". Поделись впечатлениями от пребывания в команде, как тебя приняли?
— Прежде всего хочу сказать, что очень рад находиться в этом клубе. Коллектив тут очень хороший, сплоченный, который, я считаю, должен решать поставленные перед ним задачи. Будем делать все возможное, чтобы все задуманное руководством воплотить в жизнь.
— Какие у тебя ожидания от предстоящего сезона?
— Уверен, что легкой жизни нам ждать не приходится. Все будут выходить против "Металлиста" с двойной мотивацией. Но, еще раз повторюсь, приложим максимум усилий, чтобы каждая игра заканчивалась с положительным для нас результатом.
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