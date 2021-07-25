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Рыбка - о Металлисте: Легкой жизни нам ждать не надо

Первая лига
(1 голосов)

Игрок понимает, что авансов не будет

Рыбка - о Металлисте: Легкой жизни нам ждать не надо

fcmetal.com.ua

Новина українською

Голкипер "Металлиста" Александр Рыбка уверен, что игра в Первой лиге не будет легкой для команды, но задача выхода в элитный дивизион остается:

— Александр, подходят к концу твои первые сборы с "Металлистом". Поделись впечатлениями от пребывания в команде, как тебя приняли?

— Прежде всего хочу сказать, что очень рад находиться в этом клубе. Коллектив тут очень хороший, сплоченный, который, я считаю, должен решать поставленные перед ним задачи. Будем делать все возможное, чтобы все задуманное руководством воплотить в жизнь.

— Какие у тебя ожидания от предстоящего сезона?

— Уверен, что легкой жизни нам ждать не приходится. Все будут выходить против "Металлиста" с двойной мотивацией. Но, еще раз повторюсь, приложим максимум усилий, чтобы каждая игра заканчивалась с положительным для нас результатом.

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В статье: Александр Рыбка Металлист (Харьков)
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Комментарии (4)
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2.dc (Николаев)
25.07.2021 в 15:36
Легкая/не легкая, то такое. Стараниями Павелок лига 1-я добряче зачищена, и все желающие уже в Вышке. Так что годик перекурить можете ... а там уже и Вышку шерстить - где-то начиная с призовой тройки, там она у нас только и начинается...
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0
0
Джин Тоник (R)
25.07.2021 в 15:10
жаль что на допинге спалился,мог бы хорошую карьеру провести
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+1
0
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2.dc (Николаев)
25.07.2021 в 15:30
+1 ... мутная там вообще история какая-то...
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0
0
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Kalina ua (Sumy)
25.07.2021 в 15:02
Там уже все решено, где не сможете та помогут
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0
-3


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