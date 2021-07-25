Первая лига
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Кривбас – Олимпик: смотреть онлайн, видеотрансляция
Банер: Олімпік
Дерби соседних областей и команд разного настроения: "Олимпик" только выбыл из УПЛ, а "Кривбас" только поднялся из Второй лиги. Так встретились в Первой лиге.
Первая лига, 1 тур
25.07.2021, 17:00
город Кривой Рог, стадион "Горняк"
Арбитр в поле - Анатолий Абдула
Кривбас (Кривой Рог) - Олимпик (Донецк)
Видеотрансляция поединка - только с переходом на YouTube-канал "Первая лига"
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