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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кривбас – Олимпик: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
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Кривбас – Олимпик: смотреть онлайн, видеотрансляция

Банер: Олімпік

Новина українською

Дерби соседних областей и команд разного настроения: "Олимпик" только выбыл из УПЛ, а "Кривбас" только поднялся из Второй лиги. Так встретились в Первой лиге.

Первая лига, 1 тур

25.07.2021, 17:00

город Кривой Рог, стадион "Горняк"

Арбитр в поле - Анатолий Абдула

Кривбас (Кривой Рог) - Олимпик (Донецк)

Видеотрансляция поединка - только с переходом на YouTube-канал "Первая лига"

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В статье: Первая лига Олимпик (Донецк) Кривбасс (Кривой Рог)
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