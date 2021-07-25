Кривой Рог дебютирует в Первой лиге разгромом над экс-командой УПЛ. Кривбас - Олимпик 4:1

Игра началась спокойно. Новичок Первой лиги "Кривбас" точно не имел игрового преимущества, но первым забил в ворота только команды УПЛ (правда из того состава "Олимпика" никто не остался). Опорный хавбек Гордиенко отдал передачу с правого фланга в центр на форварда Хобленко, Алексей в борьбе протолкнул мяч Денису Васину. А нападающий с довольно острого угла забил первый гол "Кривбаса" в Первой лиге еще и на криворожской арене - 1:0.

На 10 минут до конца первого тайма и 6 минут в начале второго трансляция футбольного матча от официального вещателя ТК "Футбол" исчезла. В сети шутили о показе "скриншотов" и советовали показывать какой-то из африканских национальных чемпионатов.

Пока шли перебои в трансляции, криворожане продолжали огрызаться, и вот центрзах дончан Илья Ходуля ошибся в простой ситуации. Пожалуй, он увидел фамилию "Щедрый" на футболке соперника и отдал мяч. А тот в ответ устроил забег, выход на голкипера и забил - 2:0.

Дубль Артем Щедрый сделал в середине второго тайма после скидки головой от Хобленко. Принял мяч на левом углу штрафной, качнул защитника и пробил "вингерским" ударом в дальний угол - 3:0.

После того, как счет стал разгромным, "Олимпик" начал играть отчаяннее и это принесло свои плоды в виде обострений ивуарийца Жуниора, который вышел на замену, и в конце - гола Кириенко на добивании примерно с 11 метров в нижний угол ворот Сарнавского - 3:1.

Но все же этот июльский вечер принадлежал Кривому Рогу. Он ставил точку. Хобленко был причастен к 2 голам для партнеров и забил сам: после подачи со штрафного выиграл верховую борьбу и ударом головой расстрелял голкипера "Олимпика" - 4:1.

Первая лига, 1 тур

25.07.2021, 17:00

город Кривой Рог, стадион "Горняк"

Арбитр в поле - Анатолий Абдула

Кривбас (Кривой Рог) - Олимпик (Донецк) 4:1

Голы: Денис Васин (16), Артем Щедрый (36, 63), Алексей Хобленко (86) - Игорь Кириенко (68)

Олимпик: 31 Прокопенко Вадим, 24 Дмитренко Владимир, 4 Ходуля Илья, 11 Билый Иван, 97 Карвацький Андрей, 6 Цурупин Артем, 5 Глущук Юрий, 10 Заричнюк Евгений, 9 Кириенко Игорь, 98 Калайтан Антон, 12 Прядун Максим.

Запасные: 25 Рыбак Владислав, 33 Швец Богдан, 18 Сухомлинов Рудольф, 8 Луценко Олег, 7 Гбамбл Би Нене Жуниор, 19 Семчук Вадим, 17 Койдан Вячеслав.

Кривбас: 23 Сарнавский Богдан, 73 Балан Денис, 3 Заименко Владимир, 13 Зотько Иван, 11 Татарков Никита, 2 Рябов Вячеслав, 4 Гордиенко Артем, 9 Хобленко Алексей, 39 Васин Денис, 45 Щедрый Артем, 30 Гонсалвез Ногера де Соуза Вагнер.

Запасные: 41 Льопка Роман, 31 Черныш Дмитрий, 17 Малиновский Назар, 50 Семенов Дмитрий, 20 Фатеев Дмитрий, 8 Яровой Игорь, 5 Пятов Александр, 7 Квасов Ярослав, 27 Дебелко Роман, 77 Збунь Алексей, 18 Хорват Александр, 99 Говедарица Милян.

Видеотрансляция поединка - только с переходом на YouTube-канал "Первая лига"