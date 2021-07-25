Подолье – Оболонь: смотреть онлайн, видеотрансляция

"Оболонь" экзаменирует новичка Первой лиги. "Подолье" для чужого глаза несколько неожиданно вышло из Второй лиги - опередило "Карпаты" Галич и "Эпицентр".

Эта игра с одной стороны продемонстрирует, способны ли "пивовары" бороться за выход в УПЛ и какой силой будет новичок турнира.

Первая лига, 1 тур

25.07.2021, 17:00

город Хмельницкий, спортивный комплекс "Подолье"

Арбитр в поле - Степан Лапко (Львов)

Подолье (Хмельницкий) - Оболонь (Киев)

Видеотрансляция поединка - только с переходом на YouTube-канал "Первая лига"