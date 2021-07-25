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Подолье – Оболонь: смотреть онлайн, видеотрансляция
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"Оболонь" экзаменирует новичка Первой лиги. "Подолье" для чужого глаза несколько неожиданно вышло из Второй лиги - опередило "Карпаты" Галич и "Эпицентр".
Эта игра с одной стороны продемонстрирует, способны ли "пивовары" бороться за выход в УПЛ и какой силой будет новичок турнира.
Первая лига, 1 тур
25.07.2021, 17:00
город Хмельницкий, спортивный комплекс "Подолье"
Арбитр в поле - Степан Лапко (Львов)
Подолье (Хмельницкий) - Оболонь (Киев)
Видеотрансляция поединка - только с переходом на YouTube-канал "Первая лига"
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