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Подолье – Оболонь: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)
Подолье – Оболонь: смотреть онлайн, видеотрансляция

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Новина українською

"Оболонь" экзаменирует новичка Первой лиги. "Подолье" для чужого глаза несколько неожиданно вышло из Второй лиги - опередило "Карпаты" Галич и "Эпицентр".

Эта игра с одной стороны продемонстрирует, способны ли "пивовары" бороться за выход в УПЛ и какой силой будет новичок турнира.

Первая лига, 1 тур

25.07.2021, 17:00

город Хмельницкий, спортивный комплекс "Подолье"

Арбитр в поле - Степан Лапко (Львов)

Подолье (Хмельницкий) - Оболонь (Киев)

Видеотрансляция поединка - только с переходом на YouTube-канал "Первая лига"

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В статье: Первая лига Оболонь (Киев) Подолье (Хмельницкий)
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