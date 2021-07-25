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Климовский испортил житомирский дебют Калитвинцева. Нива - Полесье 1:0

Первая лига
Обновлено
(6 голосов)
Климовский испортил житомирский дебют Калитвинцева. Нива - Полесье 1:0

Скріншот із трансляції на ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Это была не только западноукраинская дуэль Тернополя и Житомира, но и бой бывших тренеров донецкого "Олимпика" Игоря Климовского (2020-2021) и его преемника Юрия Калитвинцева (2021). Оба сегодня возглавляют соответственно "Ниву" и "Полесье". Но если Климовский работает еще с конца прошлого чемпионата, то для Калитвинцева это был первый официальный поединок во главе команды.

Первый удар в створ ворот состоялся на 9 минуте. Пробивали гости: Андрей Сахневич дело красиво и точно навесил на дальнюю штангу, а Артем Терехов пробивал головой - несильно и мяч зафиксировал кипер "Нивы" Максим Механив.

В целом "Нива" пыталась быстро разыгрывать атаки, традиционно хорошо команда Тернополя играла на стандартных положениях. Одно из них, угловой, едва не стало эффектным голом "сухим листом" - не хватило где-то полметра.

Единственный гол в матче был забит в раздевалку. Андрей Ризнык на левом фланге у линии поля обманул двух защитников житомирской команды, а Игорь Гатала сместился в центр и оставил мяч под удар Игорю Семенине. Тот пробил в дальний угол ворот Заури Махарадзе - 1:0.

Во втором тайме "Полесье" все больше наседало, Механиву и защитникам приходилось каждый раз кучей-малой бросаться под мяч. Но почти до конца встречи у житомирян был только 1 удар в створ ворот - тот самый в начале от Терехова.

"Нива" даже могла увеличить свое преимущество, но удар со штрафного Игоря Семенина в нижний угол потянул Заури Махарадзе.

Героями последних секунд стали Механив и защитники - первый снял мяч с головы Андрея Нестерова, а другие отдано бросались под удары футболистов "Полесья".

Вот так тернополяне берут 3 очка в первом туре, а Калитвинцеву и Ко для получения первых очков придется подождать - 31 июля домашний поединок с "Горняк-Спортом".

Первая лига, 1 тур

25.07.2021, 18:45

город Тернополь, Городской стадион имени Романа Шухевича

Арбитр в поле - Александр Каленов (Ивано-Франковск)

Нива (Тернополь) - Полесье (Житомир) 1:0

Гол: Семенина (45+1)

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В статье: Юрий Калитвинцев Первая лига Игорь Семенина Полесье (Житомир) Нива (Тернополь) Игорь Климовский
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(6 голосов)
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Комментарии (18)
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ruobosru (воркута)
25.07.2021 в 22:46
редакция составы хоть пишите...а то как-то не комильфо..
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0
0
Михаил попов (Киев)
25.07.2021 в 22:30
Климовский, молодец!
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+1
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andyqd (Сан Хосе)
25.07.2021 в 21:41
Единственный гол в матче был забит в раздевалку???? алло гараж? гол был забит во 2 тайме на 46 минуте........
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+1
0
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andyqd (Сан Хосе)
25.07.2021 в 21:40
западноукраинская дуэль Тернополя и Житомира???? и давно Житомир в западной Украине?????
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+1
0
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andyqd (Сан Хосе)
25.07.2021 в 21:35
Так вже хвалили Полісся, такі вже кефи ставили. і вийшов облом
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+1
0
Кот-Философ (Черкаси)
25.07.2021 в 21:16
у протистоянні двох колишніх тренерів Олімпіка виграв Климовський
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+3
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
25.07.2021 в 21:02
А как пели!
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+3
0
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andyqd (Сан Хосе)
25.07.2021 в 21:35
за упокой
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+1
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
25.07.2021 в 21:01
Рад за волгоградского физрука.
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+4
0
Ten0N (Leopolis)
25.07.2021 в 20:59
Где тот клоун который рыгал что Полесье круче Нивы?)
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+3
0
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andyqd (Сан Хосе)
25.07.2021 в 21:33
той клоун вже сидить нижче плінтуса, бо вийшов облом. не чекав він що Нива дасть бій
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+2
0
Ten0N (Leopolis)
25.07.2021 в 20:59
Пхахах.
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+3
0
ruobosru (воркута)
25.07.2021 в 20:50
вот тебе и полесье...вместо вышки с таким составом убогая игра.может Юра и правда не тренер?зато вот сынок дубль уже положил...порадуется
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+1
0
simply_the_best (Львов)
25.07.2021 в 21:25
Что значит может?)))
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+1
0
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andyqd (Сан Хосе)
25.07.2021 в 21:34
не может а точно хаха
+1
0
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С.Карпович. (Ланівці)
25.07.2021 в 20:47
Нива порадувала.Видно що є класний тренер.
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+3
0
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andyqd (Сан Хосе)
25.07.2021 в 21:33
Я вже давно писав, що Климовський є кращим тренером десятиліття в Ниві
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+2
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andyqd (Сан Хосе)
25.07.2021 в 20:44
Тернополяне обыграли житомирский клуб во всем, фаворит пары не оправдал ожиданий
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