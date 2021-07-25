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Климовский испортил житомирский дебют Калитвинцева. Нива - Полесье 1:0
Скріншот із трансляції на ТК Футбол
Это была не только западноукраинская дуэль Тернополя и Житомира, но и бой бывших тренеров донецкого "Олимпика" Игоря Климовского (2020-2021) и его преемника Юрия Калитвинцева (2021). Оба сегодня возглавляют соответственно "Ниву" и "Полесье". Но если Климовский работает еще с конца прошлого чемпионата, то для Калитвинцева это был первый официальный поединок во главе команды.
Первый удар в створ ворот состоялся на 9 минуте. Пробивали гости: Андрей Сахневич дело красиво и точно навесил на дальнюю штангу, а Артем Терехов пробивал головой - несильно и мяч зафиксировал кипер "Нивы" Максим Механив.
В целом "Нива" пыталась быстро разыгрывать атаки, традиционно хорошо команда Тернополя играла на стандартных положениях. Одно из них, угловой, едва не стало эффектным голом "сухим листом" - не хватило где-то полметра.
Единственный гол в матче был забит в раздевалку. Андрей Ризнык на левом фланге у линии поля обманул двух защитников житомирской команды, а Игорь Гатала сместился в центр и оставил мяч под удар Игорю Семенине. Тот пробил в дальний угол ворот Заури Махарадзе - 1:0.
Во втором тайме "Полесье" все больше наседало, Механиву и защитникам приходилось каждый раз кучей-малой бросаться под мяч. Но почти до конца встречи у житомирян был только 1 удар в створ ворот - тот самый в начале от Терехова.
"Нива" даже могла увеличить свое преимущество, но удар со штрафного Игоря Семенина в нижний угол потянул Заури Махарадзе.
Героями последних секунд стали Механив и защитники - первый снял мяч с головы Андрея Нестерова, а другие отдано бросались под удары футболистов "Полесья".
Вот так тернополяне берут 3 очка в первом туре, а Калитвинцеву и Ко для получения первых очков придется подождать - 31 июля домашний поединок с "Горняк-Спортом".
Первая лига, 1 тур
25.07.2021, 18:45
город Тернополь, Городской стадион имени Романа Шухевича
Арбитр в поле - Александр Каленов (Ивано-Франковск)
Нива (Тернополь) - Полесье (Житомир) 1:0
Гол: Семенина (45+1)
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