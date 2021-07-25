Климовский испортил житомирский дебют Калитвинцева. Нива - Полесье 1:0

Это была не только западноукраинская дуэль Тернополя и Житомира, но и бой бывших тренеров донецкого "Олимпика" Игоря Климовского (2020-2021) и его преемника Юрия Калитвинцева (2021). Оба сегодня возглавляют соответственно "Ниву" и "Полесье". Но если Климовский работает еще с конца прошлого чемпионата, то для Калитвинцева это был первый официальный поединок во главе команды.

Первый удар в створ ворот состоялся на 9 минуте. Пробивали гости: Андрей Сахневич дело красиво и точно навесил на дальнюю штангу, а Артем Терехов пробивал головой - несильно и мяч зафиксировал кипер "Нивы" Максим Механив.

В целом "Нива" пыталась быстро разыгрывать атаки, традиционно хорошо команда Тернополя играла на стандартных положениях. Одно из них, угловой, едва не стало эффектным голом "сухим листом" - не хватило где-то полметра.

Единственный гол в матче был забит в раздевалку. Андрей Ризнык на левом фланге у линии поля обманул двух защитников житомирской команды, а Игорь Гатала сместился в центр и оставил мяч под удар Игорю Семенине. Тот пробил в дальний угол ворот Заури Махарадзе - 1:0.

Во втором тайме "Полесье" все больше наседало, Механиву и защитникам приходилось каждый раз кучей-малой бросаться под мяч. Но почти до конца встречи у житомирян был только 1 удар в створ ворот - тот самый в начале от Терехова.

"Нива" даже могла увеличить свое преимущество, но удар со штрафного Игоря Семенина в нижний угол потянул Заури Махарадзе.

Героями последних секунд стали Механив и защитники - первый снял мяч с головы Андрея Нестерова, а другие отдано бросались под удары футболистов "Полесья".

Вот так тернополяне берут 3 очка в первом туре, а Калитвинцеву и Ко для получения первых очков придется подождать - 31 июля домашний поединок с "Горняк-Спортом".

Первая лига, 1 тур

25.07.2021, 18:45

город Тернополь, Городской стадион имени Романа Шухевича

Арбитр в поле - Александр Каленов (Ивано-Франковск)

Нива (Тернополь) - Полесье (Житомир) 1:0

Гол: Семенина (45+1)