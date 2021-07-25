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Хавбек Металлиста: В Первой лиге также будем играть первым номером

Первая лига
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Демченко поделился ожиданиями от старта сезона

Хавбек Металлиста: В Первой лиге также будем играть первым номером

ФК "Металлист / Автор неизвестен

Новина українською

Полузащитник "Металлиста" Егор Демченко поделился мыслям перед началом нового сезона.

– Хочется, в первую очередь, выигрывать в каждом матче. Наша задача – повыситься в классе, и этого никто не скрывает. Поэтому ждем всех на стадионе, где будем побеждать вместе.

- Стоит ли болельщикам ждать в Первой лиге от "Металлиста" такой же атакующей игры, как во Второй?

– Да, ведь, как говорит наш тренер, мы от своего футбола отступать не будем. "Металлист" будет играть первым номером, стараться брать максимум очков в каждом матче.

- Как думаешь, за год, проведенный в Харькове, ты стал лучше как футболист?

– Да, считаю, что прибавил. Тут все ребята поигравшие, и ежедневные тренировки позволяют набираться опыта, прогрессировать. Ну, и психологически стал более устойчивым. Можно сказать, что в этой команде очень повзрослел – как в спортивном плане, так и в бытовом, – рассказал Демченко.

Харьковчане стартуют в Первой лиге завтра, 26-го июля - "Металлист" сыграет против "Альянса".

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В статье: Егор Демченко Металлист (Харьков)
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Источник:
metalist.ua

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