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Тяжелый старт Калитвинцева. ВИДЕО как Нива нанесла поражение Полесью

Первая лига
(2 голосов)

Смотреть видео обзор матча Нива - Полесье, первый тур Первой лиги, 25 июля 2021

Тяжелый старт Калитвинцева. ВИДЕО как Нива нанесла поражение Полесью

фото - ФК Нива Тернопіль

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Вашему вниманию видео обзор матча первого тура Первой лиги, в котором Нива из Тернополя победила житомирское Полесье. Судьбу встречи решил единственный гол, забитый Игорем Семениной сразу после перерыва. Комбинация и удар получились весьма неплохие. К слову, это был матч двух бывших тренеров донецкого Олимпика - Игоря Климовского и Владислава Калитвинцева. Тренер Полесья, которое существенно усилилось в межсезонье, уступил.

Первая лига. 1-й тур
Нива (Тернополь) - Полесье (Житомир) 1:0
Гол: Семенина 46

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В статье: Игорь Семенина Полесье (Житомир) Нива (Тернополь)
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