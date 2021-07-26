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Тяжелый старт Калитвинцева. ВИДЕО как Нива нанесла поражение Полесью
Смотреть видео обзор матча Нива - Полесье, первый тур Первой лиги, 25 июля 2021
фото - ФК Нива Тернопіль
Вашему вниманию видео обзор матча первого тура Первой лиги, в котором Нива из Тернополя победила житомирское Полесье. Судьбу встречи решил единственный гол, забитый Игорем Семениной сразу после перерыва. Комбинация и удар получились весьма неплохие. К слову, это был матч двух бывших тренеров донецкого Олимпика - Игоря Климовского и Владислава Калитвинцева. Тренер Полесья, которое существенно усилилось в межсезонье, уступил.
Первая лига. 1-й тур
Нива (Тернополь) - Полесье (Житомир) 1:0
Гол: Семенина 46
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