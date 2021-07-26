Страдальческая победа "возрожденных" с 2 удалениями, пенальти и шедевром. Альянс - Металлист 0:2

Центральный матч 1 тура Первой лиги (наряду с матчами "Агробизнес"-"Волынь" и "Кривбас"-"Олимпик") и не мог быть иным. Ведь все, кто следили за липоводолинцами, знали, что с 6-й командой по итогам сезона 2020/21 легко не будет.

Команда Юрия Ярошенко настолько классно усиливается заменами по ходу каждой игры, что невольно задумываешься - а был ли лучшим именно стартовый состав? Несмотря на то фаворитом был именно бывший "Металл", а теперь уже "Металлист". Он подписал очень хороших новичков в межсезонье и, как выглядит по заявлениям его руководства, надеется на одной ноге запрыгнуть в УПЛ.

Таковыми обе команды подошли к этой игре. "Металлист" с первых минут пошел в атаку. Напоролся на организованную оборону команды из Сумской области.

Фатальную ошибку допустила команда из Липовой Долины в обороне сама. Евгений Неплях ошибся в передаче в центр. Один из героев матча, атакующий хавбек "Металлиста" Балули, сразу вернул круглого оппоненту Непляха Евгению Пидлепенцю. Того Неплях был вынужден сбивать за метр до штрафной. Главный арбитр Александр Омельченко, хотя мог ограничиться «горчичником», квалифицировал этот момент как лишение очевидного голевого момента и показал Непляху прямую красную карточку. Так "Альянс" остался в меньшинстве. Балули, правда, пробил со штрафного в стенку и "Металлист" своих дивидендов не использовал.

На старте второго тайма игра могла перевернуться с ног на голову в результате одной из немногих атак "Альянса". Андрей Герт прошел по левому флангу и навесил в центр, а там Александр Лебеденко одним касанием принял, а вторым - сразу нанес удар. Мяч в штрафной попал в руку Андрею Ралюченку. Он получил справедливое предупреждение, а хозяева стадиона "Юбилейный" - право на 11-метровый. К мячу подошел штатный пенальтист "Альянса" Николай Агапов - и не забил! Удар парировал именинник этого дня голкипер "Металлиста" Даниил Каневцев.

Вообще во второй половине встречи в составе харьковчан вышел на поле правый латераль из Бразилии Майлтон, арендованный у "Атлетико Минейро". Он сильно прибавил в атаке, был фактически неудержимым для защиты «зеленых» и приковал внимание всей обороны к себе друга. В одном из моментов он сместился с правого фланга в центр и пробил в дальнюю штангу. Зазвенела!

Постепенно в Майлтона начала возникать связка с активным на левом фланге колумбийцем Риаскосом. Один из переводов едва не удалось замкнуть. И когда казалось, что все идет к голу харьковчан, вмешались болельщики "Юбилейного" - кто-то бросил дымовую гранату и Александр Омельченко на 73 минуте был вынужден ненадолго остановить игру. Это время было компенсировано в виде 6 добавленных минут.

Гол "Металлиста" все равно наступил. Писный нарушил правила против Риаскоса во вратарской площадке - был позади колумбийца и просто руками придержал его, не пустил к мячу. Омельченко тут же показал Руслану красную (вторую желтую) карточку и назначил пенальти уже в ворота "Альянса". А его успешно реализовал Балули - 0:1.

С 9 игроками команде из Липовой Долины стало совсем тяжело обороняться против 11 харьковчан. Те же забили еще раз. В довольно сумбурной моменте Евгений Пидлепенец, который не использовал много возможностей в этой игре, откинул мяч под удар Балули. А тот (чем-то похож в игре на Клейтона Шавьера?) шедеврально пробил из-за штрафной в ближнюю девятку - 0:2.

Первая лига, 1 тур

26.07.2021

Город Сумы, стадион "Юбилейный"

Альянс (Липовая Долина) - Металлист (Харьков) 0:2

Голы: Седдик Фарес Балули (79, пенальти; 92)

Нереализованный пенальти: Николай Агапов (48) - парировал вратарь

Удаление: Евгений Неплях (38 - прямая красная карточка), Руслан Писный (79)

Альянс: 55 Руслан Ефанов, 33 Константин Пикуль (К), 4 Евгений Неплях, 11 Руслан Писный, 94 Андрей Герт, 15 Александр Лебеденко, 9 Вячеслав Пиднебенной (8 Александр Лучик, 59 мин), 99 Константин Ярошенко (22 Богдан Шмигельский 59 мин), 78 Валерий Рогозинский (25 Станислав Шарай, 59 мин), 13 Николай Агапов, 7 Сергей Загинайлов

Металлист: 1 Даниил Каневцев, 34 Владимир Танчик (7 Владислав Нехтий, 67 мин), 5 Эдуард Сарапий, 24 Виталий Федорив, 22 Сергей Люлька (27 Владимир Шопин, 46 мин), 6 Андрей Ралюченко, 44 Евгений Банада (14 Антон Поступаленко, 52 мин), 10 Седдик Фарес Балули, 12 Евгений Пидлепенец, 94 Риаскос Валенсия Хосе Брайан (Жо, 88 мин), Руслан Фомин (К) (98 Майлтон дос Сантос де Са, 46 мин)