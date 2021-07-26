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Президент Альянса о матче с Металлистом: Приезжают и убивают команду. Будем что-то решать, или снимать команду

Первая лига
(4 голосов)

Сергей Демченко очень недоволен судейством в матче против Металлиста

Президент Альянса о матче с Металлистом: Приезжают и убивают команду. Будем что-то решать, или снимать команду

metalist.ua

Новина українською

Президент "Альянса" Сергей Демченко прокомментировал итог матча 1-го тура Первой лиги против "Металлиста" (0:2).

Демченко остался очень недоволен судейством, так как его команда в матче заработала два удаления и один из голов пропустила с пенальти.

"Приезжают и убивают команду. Вот зачем?

Я как президент трачу деньги своей семьи на команду. Это аграрный бизнес, у нас 5-6 тысяч пайщиков, и мы вкладываем эти деньги. И нас тут приходят хоронят при 5 тысячах.

Будем что-то решать… Или снимать команду… Это не годится", - сказал Демченко.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков) Альянс (Липовая Долина)
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Комментарии (24)
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Ардалион (Кривбасс)
26.07.2021 в 22:37
Тем, кто ещё не вкурил систему украинского футбола, объясняю. Кто вложился и откатил больше, тому и играют. По-другому не будет. Кто не согласен, снимайся нах.
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0
0
kukarekin (Одесса)
26.07.2021 в 22:29
Надо убирать монополию олигархов как в бизнесе так и в спорте Ахмета, суркисню, ярославского, мойша самоустранился
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+1
0
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Ардалион (Кривбасс)
26.07.2021 в 22:40
Странно.. Из Одессы и антисемит..
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0
0
Sandra777 (Львів)
26.07.2021 в 22:16
В металіста завжди одна система щоб нетримати два склада рівноціних вони в єврокубках грають основою а в чемпіонаті рішають ігри і нема різниці як чи це судді їм поможуть чи самі гравці свої преміальні відають за здачу і про це всі знають але ніхто нічого не робить
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+3
-3
Ромшуст (Тернопіль)
26.07.2021 в 22:15
А ви що хотіли від харківських бандюків, вони сцяли лише перед донецькими.
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+4
-3
Дед Федот (Харьков)
26.07.2021 в 22:02
Личные эмоции и желания пан аграрий ,к правилам игры,которая называется Футбол не привязать;)
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+4
-7
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Очманілий Заєць (Odessa)
26.07.2021 в 22:38
Та гра, у яку "грали" арбітри та їхні спонсори не "Футбол" називається, а корупція.
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0
0
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
26.07.2021 в 21:44
Обычно сильно раздражает нытьё президентов и тренеров про судейство но тут надо признать обосновано и по делу. Альянс отлично смотрелся, если бы не две красные думаю напихал бы за обе щеки возрождённым во втором тайме, когда харьковские пенсионеры бы подсдохли. Никаких сниматься - такие команды как Альянс нужны украинскому футболу!
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+12
-2
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Просто Квашин (Харьков)
26.07.2021 в 21:46
Пенсионеров всех ЗЕбилы- олухи в "Кривбасс" собрали...
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+3
-7
ukatan (Харьковская обл.)
26.07.2021 в 22:00
Ну а кто мешал кривоногим забить пенальти в начале второго тайма и спокойно играть по счету? Тоже судья?
Ответить
+6
-4
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
26.07.2021 в 22:33
"Кривоногі" - це ті, кому для перемоги над сільською командою треба пенальті і два вилучення.
0
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
26.07.2021 в 21:42
"Будем сниматься" - да и куй с вами, обиженки!
Ответить
+4
-11
avatar
Просто Квашин (Харьков)
26.07.2021 в 21:44
Так КУЙ в твоем рту, олексин... гамадрил заднеприводный....
Ответить
+7
-6
avatar
simargl (Чернигов)
26.07.2021 в 21:41
Ну это ж металлист Ярославского летит на всех парах на выборы мэра )))))... терпеть всем !!!
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+9
-5
avatar
Просто Квашин (Харьков)
26.07.2021 в 21:42
При чем тут выборы....
Ответить
+5
-7
avatar
simargl (Чернигов)
26.07.2021 в 22:29
Пройдут и узнаешь )))
+1
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
26.07.2021 в 21:39
Ответить
+3
-2
DK с 6 лет (Киев)
26.07.2021 в 21:38
А что удивительного? Металлист ведут в вышку вот и всё. Альянс туда ведь не пойдёт.
Ответить
+12
-2
Дед Федот (Харьков)
26.07.2021 в 22:07
"Ведут"-это как?Президент вкладывает с "ходу"не малые деньги и ставит большие задачи.Что то было не по игре?Или не было нарушений?Очень адекватно судья отработал.
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+2
-6
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Очманілий Заєць (Odessa)
26.07.2021 в 22:37
"вкладывает с "ходу"не малые деньги и ставит большие задачи Походу він в арбітраж "вкладиваєт" і перед суддями "задачі ставіт".
0
0
avatar
Просто Толик (Одесса)
26.07.2021 в 21:32
МКГ
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+4
-5
ukatan (Харьковская обл.)
26.07.2021 в 22:01
Уж лучше МКГ чем "киевская подстилка", как "Черноморец".
Ответить
+2
-4
Дед Федот (Харьков)
26.07.2021 в 22:11
На самом деле "ЭТО" просто не в " теме"."Морячки" наши друзяки.Просто случайный Толик "блеснул интеллектом")))
+3
-3
sanchiz_r (Харьков)
26.07.2021 в 21:29
О госпаде, ещё один сниматель))) кто вам мешал забить первыми назначенный пеналь??))
Ответить
+9
-15


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