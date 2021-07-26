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Президент Альянса о матче с Металлистом: Приезжают и убивают команду. Будем что-то решать, или снимать команду
Сергей Демченко очень недоволен судейством в матче против Металлиста
metalist.ua
Президент "Альянса" Сергей Демченко прокомментировал итог
Демченко остался очень недоволен судейством, так как его команда в матче заработала два удаления и один из голов пропустила с пенальти.
"Приезжают и убивают команду. Вот зачем?
Я как президент трачу деньги своей семьи на команду. Это аграрный бизнес, у нас 5-6 тысяч пайщиков, и мы вкладываем эти деньги. И нас тут приходят хоронят при 5 тысячах.
Будем что-то решать… Или снимать команду… Это не годится", - сказал Демченко.
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