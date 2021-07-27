Красников - о президенте Альянса: Он не вспомнил, сколько зерна собирают с гектара и про количество надоя молока

Президент "Металла" Евгений Красников прокомментировал матч 1-го тура Первой лиги с "Альянсом" (2:0).

"Мы противостояли квалифицированной и тактически обученной командой. Грамотная игра соперника в обороне плюс качество поля, на котором сложно показать комбинационный футбол, очень осложнили нам задачу победить в этом матче. "Альянс" действовал жестко, а иногда — грубо. Удивило количество фолов с их стороны. Сколько мы с ними ни играли, соперник всегда демонстрировал открытый, атакующий и комбинационный футбол. А вот сегодня была совершенно другая команда. У "Альянса" опытный грамотный тренер, и он избрал правильную тактику на этот матч. Очень рад, что нам все-таки удалось взломать оборону и победить. За это я благодарен футболистам и тренерскому штабу.

У меня нет привычки комментировать судейство, и объясню почему. Я не специалист в судейских вопросах, тем более сейчас очень часто меняются правила. Вы знаете, что сейчас есть нововведения, касающиеся правила "фола последней надежды", правила игры рукой, и так далее. Поэтому я не могу давать оценку игровым эпизодам — для этого есть компетентные органы. На мой взгляд, сегодня арбитры справились с тяжелой игрой и выполнили работу на отлично.

Теперь что касается высказываний президента "Альянса". Я никогда в жизни не обсуждал команду соперника и, тем более, руководство. Эти популистские заявления уже начинают надоедать. После финального матча за Кубок Второй лиги президент "Подолья" Евгений Бейдерман высказался, как "Металлу" легко, а его клубу тяжело. Потом мы созвонились, пообщались, и я ему объяснил, что в "Металле" своих воспитанников больше, чем в "Подолье". Он нормально это воспринял, мы хорошо поговорили. Но я ему сказал: "Смотри, мы общаемся вдвоем, а ты высказался на всю страну". Он человек обьективный, и мы друг друга поняли.

Я не знаком с президентом "Альянса". То, что я слышал, он занимается сельским хозяйством. Меня удивило, как он оказался во флеш-зоне, также, честно говоря, я не понял, кто и кем изнасилован. Уважаю труд людей, которые занимаются сельским хозяйством. Но какое отношение это имеет к футболу? Единственное, про что он не вспомнил, это сколько зерна они собирают с гектара земли и про количество надоя молока. Кто дает ему право высказываться о нашем клубе в таком тоне — мол, возьмите их и сразу заведите в УПЛ? Считаю, эти слова абсолютно некорректны.

Ошибся арбитр или нет — это не дает права владельцу "Альянса" говорить в негативном контексте о нашем клубе. Если что-то не нравится — пишите, экспертная комиссия даст оценку всему. А пугать тем, что снимутся — это чистый популизм. Знаете, это как людям не хватает славы — они выходят и пиарятся. Сегодня был хороший матч. Что его подпортило — качество поля.

Хочу поблагодарить телеканал "Футбол" за прекрасную трансляцию и послематчевую студию, в которой собраны квалифицированные эксперты. Единственный момент, на что обратил внимание, — никто из них в прошлом не был арбитром. Высказываться по поводу спорных моментов они-то имеют право, но я не уверен, что мнение этих специалистов правильное. К примеру, Федорчук сказал, что был штрафной и желтая, а я проконсультировался с арбитрами — они все сказали, что там штрафной и красная. А ведь канал "Футбол" слушают болельщики всей страны.

Поэтому желательно, чтобы среди экспертов был арбитр, который профессионально разбирал бы моменты. Тем более у канала "Футбол" для этого все есть", - отметил Красников.