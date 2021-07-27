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Красников - о президенте Альянса: Он не вспомнил, сколько зерна собирают с гектара и про количество надоя молока

Первая лига
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(4 голосов)

В "Металле" недовольны высказываниями президента "Альянса"

Красников - о президенте Альянса: Он не вспомнил, сколько зерна собирают с гектара и про количество надоя молока

Новина українською

Президент "Металла" Евгений Красников прокомментировал матч 1-го тура Первой лиги с "Альянсом" (2:0).

"Мы противостояли квалифицированной и тактически обученной командой. Грамотная игра соперника в обороне плюс качество поля, на котором сложно показать комбинационный футбол, очень осложнили нам задачу победить в этом матче. "Альянс" действовал жестко, а иногда — грубо. Удивило количество фолов с их стороны. Сколько мы с ними ни играли, соперник всегда демонстрировал открытый, атакующий и комбинационный футбол. А вот сегодня была совершенно другая команда. У "Альянса" опытный грамотный тренер, и он избрал правильную тактику на этот матч. Очень рад, что нам все-таки удалось взломать оборону и победить. За это я благодарен футболистам и тренерскому штабу.

У меня нет привычки комментировать судейство, и объясню почему. Я не специалист в судейских вопросах, тем более сейчас очень часто меняются правила. Вы знаете, что сейчас есть нововведения, касающиеся правила "фола последней надежды", правила игры рукой, и так далее. Поэтому я не могу давать оценку игровым эпизодам — для этого есть компетентные органы. На мой взгляд, сегодня арбитры справились с тяжелой игрой и выполнили работу на отлично.

Теперь что касается высказываний президента "Альянса". Я никогда в жизни не обсуждал команду соперника и, тем более, руководство. Эти популистские заявления уже начинают надоедать. После финального матча за Кубок Второй лиги президент "Подолья" Евгений Бейдерман высказался, как "Металлу" легко, а его клубу тяжело. Потом мы созвонились, пообщались, и я ему объяснил, что в "Металле" своих воспитанников больше, чем в "Подолье". Он нормально это воспринял, мы хорошо поговорили. Но я ему сказал: "Смотри, мы общаемся вдвоем, а ты высказался на всю страну". Он человек обьективный, и мы друг друга поняли.

Я не знаком с президентом "Альянса". То, что я слышал, он занимается сельским хозяйством. Меня удивило, как он оказался во флеш-зоне, также, честно говоря, я не понял, кто и кем изнасилован. Уважаю труд людей, которые занимаются сельским хозяйством. Но какое отношение это имеет к футболу? Единственное, про что он не вспомнил, это сколько зерна они собирают с гектара земли и про количество надоя молока. Кто дает ему право высказываться о нашем клубе в таком тоне — мол, возьмите их и сразу заведите в УПЛ? Считаю, эти слова абсолютно некорректны.

Ошибся арбитр или нет — это не дает права владельцу "Альянса" говорить в негативном контексте о нашем клубе. Если что-то не нравится — пишите, экспертная комиссия даст оценку всему. А пугать тем, что снимутся — это чистый популизм. Знаете, это как людям не хватает славы — они выходят и пиарятся. Сегодня был хороший матч. Что его подпортило — качество поля.

Хочу поблагодарить телеканал "Футбол" за прекрасную трансляцию и послематчевую студию, в которой собраны квалифицированные эксперты. Единственный момент, на что обратил внимание, — никто из них в прошлом не был арбитром. Высказываться по поводу спорных моментов они-то имеют право, но я не уверен, что мнение этих специалистов правильное. К примеру, Федорчук сказал, что был штрафной и желтая, а я проконсультировался с арбитрами — они все сказали, что там штрафной и красная. А ведь канал "Футбол" слушают болельщики всей страны.

Поэтому желательно, чтобы среди экспертов был арбитр, который профессионально разбирал бы моменты. Тем более у канала "Футбол" для этого все есть", - отметил Красников.

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В статье: Евгений Красников Альянс (Липовая Долина) Металлист (Харьков)
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Источник:
ФК Металлист

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Комментарии (21)
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янковский ян (Запорожье)
27.07.2021 в 11:52
Блин. Всем напихал. Даже комментатора незабыл. И все вокруг враги.
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+1
-1
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Очманілий Заєць (Odessa)
27.07.2021 в 11:30
Г-ну Краснікову захотілося трохи посцяти в очі уболівальникам? Тільки арбітри розуміються на правилах? А г-н Красніков арбітр? Зрозуміти, що замість першого вилучення - попередження і штрафний, а замість другого (другого гірчичника) - просто пенальті, може будь-який уболівальник, що скільки-небудь довго цікавиться футболом і дивиться матчі. А ось те, що до уболівальника разом з цим приходить розуміння, що суддя не просто тупий, а ЗАРЯДЖЕНИЙ - справжня проблема для таких як Красніков.
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+1
-3
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С.Карпович. (Ланівці)
27.07.2021 в 11:27
Бикує Красніков.Знає що за все заплачено,в йому за те ніц не буде.
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+3
-3
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
27.07.2021 в 11:22
Це не той Красніков, якого свого часу дискваліфікували за "умєлую работу с судьямі"? Це не директор того Металіста, що забирав "бронзу" у Дніпра, купуючи матч у гравців Карпат? І еті люді розповідають аграріям КАК НАДА ПРАВІЛЬНА КАВИРЯЦЦА В НАСУ?
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+4
-2
vwv (Харьков)
27.07.2021 в 11:26
забирал у того Днепра??? тот Днепр отставал на три головы. Рамосу три года понадобилось, чтобы подтянуть его к уровню лидеров. Колома тренировался засирая людям голову в футболе, а потом сделал это в масштабе страны.
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+3
-1
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
27.07.2021 в 11:33
Я достатньо старий, щоб пам'ятати, що гравці Карпат писали "явку з повинною", що було рішення ФФУ про дискваліфікацію Краснікова, і що цей випадок завадив участі Металіста в ЛЧ.
+2
-2
vwv (Харьков)
27.07.2021 в 11:40
явку с повинной? Это там где убийца Дымиснкий сидел на троне и требовал, чтобы они написали то, что нужно? Это на том видео, где Дымиснкий подсказывал Лащенкову фамилию Красникова, при то что Лащенков играл в Металлисте??? ты про этот бред?
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+2
-2
avatar
2.dc (Николаев)
27.07.2021 в 11:08
Желательно бы что-бы не "эксперты", а конкретный судья, который и обслуживал поединок - вот он бы и рассказал - и объяснил, что увидел, и что насвистел. Это ж сколько кривотолков можно было б избежать ...
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+3
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
27.07.2021 в 10:31
Ой.... Фу! Я очень жду сильный Металлист в вышке, но зачем так грустно с первой игры?
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+6
-5
grassion (Харьков)
27.07.2021 в 10:56
У Металлиста все норм, взяли 3 очка. А грустно за "агронома", который шатаясь и матерясь выперся в прямой эфир
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+2
-4
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
27.07.2021 в 11:17
Завдяки таким "агрономам" сьогодні тримається і український футбол, і національна економіка. Саме вони, а не торговці підштаниками з Барабашовки, казнокради з Гепограда та купіпродайметаліст з Кушнарьовки забезпечують експорт та валютні надходження в країну. Колос, Інгулець, Балкани, Альянс, Агробізнес, Скорук і т.д.
+3
-2
grassion (Харьков)
27.07.2021 в 11:44
Очманілий Заєць Я лишь акцентировал внимание на его поведение "достойное". И как Вы не собирался ни на кого наговаривать! И уж тем более обговаривать полезность его профессии.
+1
-1
avatar
2.dc (Николаев)
27.07.2021 в 11:13
+1 ... ничего не хочу сказать, но со стороны оч.похоже, что Металл вчера со всех сторон подстраховался.
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+4
0
football_soccer (Украина)
27.07.2021 в 10:28
и я ему объяснил, что в "Металле" своих воспитанников больше, чем в "Подолье*** воспитанники в команде, которая существовала на тот момент только один сезон? Что он несёт?Или он воспитанников того Металлиста к Металлу приписал ? А долги того Металлиста не хочет приписать на свой новый клуб? Не? ))
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+6
-4
Acsakal (Kharkov)
27.07.2021 в 10:35
Це типовий спосіб мислення слуги олігарха - по Фрейду. Вони вважають "своїм" увесь Харків і все, що в ньому було, є і буде.
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+6
-3
Vantala (Kharkiv)
27.07.2021 в 10:48
На Металлисте (на территории стадиона) детскиа футбольная школа существовала все это время.Кто платил не знаю. Но знаю, что когда только образовался Металл они забрали детей под свое крыло. Возможно забрали не всех воспитанников, знаю только за некоторых из них наверняка.
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+2
-3
Acsakal (Kharkov)
27.07.2021 в 11:28
От те ж то й воно, що "Хто платив - не знаю". А що ви взагалі знаєте про футбол в Харкові? Ви знаєте, що коли друге за розмірами місто України взагалі залишилося без великого футболу, то до ярославського зверталися за допомогою неодноразово, але він відповідав, що клав на той футбол з великої дзвінниці? А ви знаєте, що коли створювали Металіст 1925, то Стороженко звертався до Владіленича з пропозиціями долучитися, але кожного разу бачив болт у відповідь, бо ярославського цікавить не футбол в Харкові, а можливість через футбол особисто вирішувати всі питання (і не лише футбольні), а в МХ-1925 вже було багато спонсорів і без нього? Прийти і приписати собі те, що вже існує, а те, що не підкоряється, почати цькувати, - на таке не потрібно ані розуму, ані порядності.
+1
-2
911+ (Харків)
27.07.2021 в 10:18
"и я ему объяснил, что в "Металле" своих воспитанников больше, чем в "Подолье"." Меньше, чем за один год уже свои воспитаники?! Худшее интервью Евгения Красникова.
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+9
-3
avatar
xo66it (Оболонский Рейх)
27.07.2021 в 10:17
Горячий сезон будет, конечно. Особенно если харьковская жаба и криворожская гадюка решат, что им важно не просто выйти в УПЛ, а взять первое место. Ух, будут перья лететь по всем стадионам
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+6
-3
funnikuler (Sumy)
27.07.2021 в 10:01
Тут хоть известно, откуда деньги на команду, а какой источник финансирования металлиста?
Ответить
+10
-5
Acsakal (Kharkov)
27.07.2021 в 10:31
Так. Гроші ФК Метал можуть бути і з Китаю, і з московії.
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+4
-1


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