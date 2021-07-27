Альянс - Металлист. ВИДЕО обзор матча, который завершился скандалом

Предлагаем вашему вниманию видео обзор матча 1-го тура Первой лиги, в котором возрожденный "Металлист" одержал победу над "Альянсом" из Липовой долины. Поединок завершился со счетом 2:0.

В конце первого тайма "Альянс" остался в меньшинстве, когда прямую красную карточку получил защитник Неплях.

На старте второго тайма у "Альянса" была возможность выйти вперед. Мяч в штрафной попал в руку Ралюченку, получив справедливое предупреждение, а хозяева матча право на пенальти. Однако Агапов не сумел реализовать одиннадцатиметровый удар.

Под конец второй половины встречи команде из Липовой Долины пришлось играть вдевятером против 11 харьковчан, когда Писный получил вторую желтую карточку и привез пенальти в свои ворота. А его успешно реализовал Балули.

Спустя несколько минут, харьковчане забили еще раз, благодарю дублю форварда, поставив окончательную точку в этом матче.

Добавим, ранее президент "Альянса" Сергей Демченко остался очень недоволен судейством, так как его команда в матче заработала два удаления и один из голов пропустила с пенальти. В свою очередь, руководитель "Металлиста" Евгений Красников ответил на высказывания Демченко.

Первая лига

1-й тур

"Альянс" - "Металлист" 0:2

Голы: Балули (79, пенальти; 92)

Нереализованный пенальти: Агапов (48) - парировал вратарь

Удаление: Неплях (38 - прямая красная карточка), Писный (79)