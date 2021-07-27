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Скандал вокруг матча Металлиста безосновательный. Сергей Шебек объяснил, почему арбитр принимал правильные решения

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Альянс - Металлист 0:2. Судейский анализ матча Первой лиги

Скандал вокруг матча Металлиста безосновательный. Сергей Шебек объяснил, почему арбитр принимал правильные решения

скриншот - ТК Футбол

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Вчерашний день отметился судейским скандалом имени Юрия Иванова – его бригада очень слабо провела матч "Ворскла" - "Днепр-1" (2:2). Однако едва ли не громче скандал возник в Первой лиге, где первый свой матч провел обновленный "Металлист".

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Детище Ярославского одолело "Альянс" 2:0, в матче были два удаления и два пенальти, а после игры один из владельцев липоводиловской команды выдал эмоциональный спич, где говорил об "убийстве" "Альянса" и желании сняться с турнира. Чтобы немного приоткрыть завесу, судейство матча проанализировал судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек.

- Никаких претензий к арбитру Омельченко быть не должно. В удалении Писного виновен сам футболист "Альянса". Он сначала безосновательно апеллировал к арбитру, за что получил первое предупреждение. А в моменте з назначением пенальти (79-я минута) он же прихватил за плечо соперника, тем самым помешав ему в комфортных условиях нанести удар по воротам. Все закономерно, - сказал Сергей Шебек.

Больше всего вопросов изначально возникало к прямому удалению Евгения Непляха на 38-й минуте. Однако и здесь судейский эксперт нашел основания для оправдания рефери.

- Да, мы видим, что параллельным курсом с Пидлепенцем (игрок "Металлиста") и Непляхом (игрок "Альянса") бежал защитник "Альянса", но влиял ли он на эпизод? То есть, мог ли он помешать Пидлепенцу выйти один на один? Омельченко расценил, что не мог, поэтому квалифицировал фол Непляха как срыв очевидной возможности забить гол. И я поддерживаю решение рефери. О противоположном можно было бы говорить, если бы защитник был ближе к эпицентру событий, хотя бы в метрах двух-полтора. Тогда был бы шанс подстраховать Непляха, а так это просто иллюзия.

Скандал вокруг матча Металлиста безосновательный. Сергей Шебек объяснил, почему арбитр принимал правильные решения - изображение 1

Скриншот - ТК "Футбол"

Пенальти в ворота "Металлиста" закономерен – мяч попал в выставленную руку игрока. Поэтому не вижу поводов для скандалов и обид, Омельченко отсудил нормально. Мы должны быть объективны: если арбитр отработал плохо – критикуем, а если нормально – защищаем, - резюмировал Сергей Шебек.

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Добавим, что после этого матча "Металлист" вошел в группу лидеров Первой лиги.

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В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
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Комментарии (3)
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Барселиниус (землянин)
27.07.2021 в 11:58
Ну если первую красную формально натянуть ещё можно, то умышленной игры рукой не было. Мяч от корпуса отскочил в руку. Времени убрать руку у игрока не было. В Европе за такие руки пенали не дают. Так шо Шебек трохи лукавит..
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леонид Угринович
27.07.2021 в 11:42
Конечно на одной ноге проскочить первую лигу не удастся, надо будет хорошо попотеть. Но у Металлиста довольно глубокий и качественный состав. Думаю, им это по плечу.
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Барселиниус (землянин)
27.07.2021 в 12:13
Металлист просто ещё не сыгран, как следует, много новичков пришло в межсезонье. Ещё три-четыре игры и Металл будет давить всех подряд. То же касается и Кривбасса.
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