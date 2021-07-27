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Коуч Металлиста Александр Кучер обвинил Альянс в грязной игре

Первая лига
(1 голосов)

Те выступали со своими обвинениями

Коуч Металлиста Александр Кучер обвинил Альянс в грязной игре

ФК Металіст/автор невідомий

Новина українською

После дебюта в Первой лиге выездной победой над липоводнолинским "Альянсом" главного тренера "Металлиста" Александра Кучера спросили об игре.

- Хорошая игра с нашей стороны, заслуженная победа. Тяжелая, нервная вышла, но все-таки добыли положительный результат, и это главное.

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- В перерыве вы сделали двойную замену. На чем акцентировали внимание этим своим решением?

- Необходимо было освежить игру, добавить агрессии в атаке. На это была нацеленность.

- Майлтон откровенно поразил во втором тайме. Почему его не оказалось в старте?

- Это наше решение было. Мы предполагали, что понадобится усиливать игру, поэтому собирались выпустить Маилтона на второй тайм.

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- Многие обсуждают два удаления в составе "Альянса". Есть ли у вас мнение по поводу этих красных карточек?

- Мы встречались с "Альянсом" на собрании, с ними было приятно играть. Наверное, команда с наиболее привлекательной игрой в Первой лиге. Не ожидали даже, что сегодня соперник будет играть так грубо. Столько мелких фолов, закрытая игра. Хотя до этого они показывали открытый футбол, было приятно играть, получали удовольствие. Много фолов таких ...Судья поставил 11-метровый и в наши ворота, и в их. Пенальти были. Пидлепенец выходил один на один, его сбили - красная карточка. Думаю, все заслуженно было.

- Какой основной вывод сделаете из этого матча?

- Что нам будет непросто в будущем.

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В статье: Александр Кучер Первая лига Металлист (Харьков) Маилтон
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Источник:
Металіст

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Комментарии (3)
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Очманілий Заєць (Odessa)
27.07.2021 в 16:50
Злодій кричить: "Тримай злодія!"
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+1
-1
football_soccer (Украина)
27.07.2021 в 16:24
о грязной игре говорит бывший игрок, который в смертельных муках валился на газон от невидимого удара?
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+2
0
bombard (Харьков)
27.07.2021 в 16:16
Саша тоже в бытность игроком ШД не отличался чистой игрой и не однажды удалялся с поля.
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+2
0


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