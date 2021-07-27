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Тренер Альянса: Знаем, что у Металлиста амбициозные планы, но кому нужны такие чемпионы?
Юрий Ярошенко подкинул дров в огонь сандала
fc-alliance.com.ua
В центральном матче стартового тура Первой лиги
Главный тренер "Альянса" Юрий Ярошенко поделился своими впечатлениями о поединке, в котором его команда с 38-й минуты играла в меньшинстве.
"Так уж получилось, что один из последних спаррингов в подготовительный период "Альянс" проводил с "Металлистом", и уже тогда была возможность убедиться, как предвзяты рефери к соперникам харьковчан. Однако это были только "цветочки".
В стартовом календарном поединке в Сумах одни и те же эпизоды трактовались судейской бригадой только в пользу "Металлиста". Она словно чувствовала, что в равных составах "Альянс" гостям не одолеть. Поэтому у нас есть серьезные претензии по удалению Евгения Непляха на 38-й минуте и первому предупреждению Руслану Писному в конце первого тайма. Если бы не было этой выдуманной желтой карточки, то на 79-й минуте мы бы не остались вдевятером.
Знаю, что у "Металлиста" амбициозные планы, у харьковчан неплохая команда, но недопустимо уже со старта тянуть их силой в элиту. Кому нужны такие чемпионы?", - сказал Ярошенко.
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