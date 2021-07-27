  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Тренер Альянса: Знаем, что у Металлиста амбициозные планы, но кому нужны такие чемпионы?
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Альянса: Знаем, что у Металлиста амбициозные планы, но кому нужны такие чемпионы?

Первая лига
(2 голосов)

Юрий Ярошенко подкинул дров в огонь сандала

Тренер Альянса: Знаем, что у Металлиста амбициозные планы, но кому нужны такие чемпионы?

fc-alliance.com.ua

Новина українською

В центральном матче стартового тура Первой лиги "Альянс" уступил "Металлисту" (0:2).

Главный тренер "Альянса" Юрий Ярошенко поделился своими впечатлениями о поединке, в котором его команда с 38-й минуты играла в меньшинстве.

"Так уж получилось, что один из последних спаррингов в подготовительный период "Альянс" проводил с "Металлистом", и уже тогда была возможность убедиться, как предвзяты рефери к соперникам харьковчан. Однако это были только "цветочки".

В стартовом календарном поединке в Сумах одни и те же эпизоды трактовались судейской бригадой только в пользу "Металлиста". Она словно чувствовала, что в равных составах "Альянс" гостям не одолеть. Поэтому у нас есть серьезные претензии по удалению Евгения Непляха на 38-й минуте и первому предупреждению Руслану Писному в конце первого тайма. Если бы не было этой выдуманной желтой карточки, то на 79-й минуте мы бы не остались вдевятером.

Знаю, что у "Металлиста" амбициозные планы, у харьковчан неплохая команда, но недопустимо уже со старта тянуть их силой в элиту. Кому нужны такие чемпионы?", - сказал Ярошенко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Ярошенко Альянс (Липовая Долина) Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (11)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dimoncho (Kharkiv)
27.07.2021 в 19:05
О, очередной балабол в украинском футболе
Ответить
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
27.07.2021 в 18:14
Собаки лают, караван идёт.
Ответить
+2
0
kukarekin (Одесса)
27.07.2021 в 17:52
Все правильно, обьединяйтесь гасите волков гельзин, козловский и соловйов
Ответить
+1
0
magnum power (БОМЖ)
27.07.2021 в 17:38
жалобу в УЕФА и иск в САС подавайте, хватит ныть)). детали узнайте сами знаете у кого.
Ответить
+3
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
27.07.2021 в 18:09
Ответить
0
0
dnprsp (Kh)
27.07.2021 в 17:32
Еще одна истеричка Альянса.
Ответить
+4
-1
vladislav (Харьков)
27.07.2021 в 17:30
Селяне, хватит хныкать, надо чище играть ! 4 желтых карточек Металлисту, это что, предвзятое судейство ? А пенальти в ворота Металлиста за игру рукой, в то время, когда такое же нарушение на ЧЕ не наказывалось... Так что успокойтесь и в спокойной обстановке разберите свои просчёты и ошибки. Желаю команде Альянс удачи.
Ответить
+6
-3
Indiana Jones (Харьков)
27.07.2021 в 17:19
Судья отсудил адекватно, а сопли никого не красят
Ответить
+6
-4
avatar
beatles (Крижопіль)
27.07.2021 в 17:18
Оно, конечно, всегда кажется что судья помогает сопернику, когда ты проиграл. И солнце светит в глаза только вам, и ветер дует...словом, выдыхай, бери себя в руки и продолжай, будь сильнее, самого себя
Ответить
+7
-1
vwv (Харьков)
27.07.2021 в 17:15
Эмоции, конечно, но первая жёлтая по делу. Игрок устроил истерику= жёлтая за неспортивное поведение.
Ответить
+7
-1
avatar
beatles (Крижопіль)
27.07.2021 в 17:20
это "придуманная" желтая, уже же объяснили, видать у Альянса какие-то свои правила
Ответить
+3
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...