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ПФЛ подтвердила, что Альянс может прекратить выступления в Первой лиге
Игроки ищут новые клубы
Фото: ФК Альянс
"Альянс" может прекратить выступления в Первой лиге.
ПФЛ подтвердила информацию Sport Arena, что команда всерьез рассматривает возможность снятия с турнира, а футболисты раздумывают о поиске других клубов.
Напомним, что в матче 1-го тура "Альянс" уступил "Металлисту" со счетом 2:0. Команда из Липовой Долины завершала поединок вдевятером из-за двух удалений.
После игры президент "Альянса" Сергей Демченко дал комментарий, в котором заявил о возможном снятии команды с турнира.
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