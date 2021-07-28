ПФЛ подтвердила, что Альянс может прекратить выступления в Первой лиге

"Альянс" может прекратить выступления в Первой лиге.

ПФЛ подтвердила информацию Sport Arena, что команда всерьез рассматривает возможность снятия с турнира, а футболисты раздумывают о поиске других клубов.

Напомним, что в матче 1-го тура "Альянс" уступил "Металлисту" со счетом 2:0. Команда из Липовой Долины завершала поединок вдевятером из-за двух удалений.

После игры президент "Альянса" Сергей Демченко дал комментарий, в котором заявил о возможном снятии команды с турнира.