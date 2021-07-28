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ПФЛ подтвердила, что Альянс может прекратить выступления в Первой лиге

Первая лига
(1 голосов)

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ПФЛ подтвердила, что Альянс может прекратить выступления в Первой лиге

Фото: ФК Альянс

Новина українською

"Альянс" может прекратить выступления в Первой лиге.

ПФЛ подтвердила информацию Sport Arena, что команда всерьез рассматривает возможность снятия с турнира, а футболисты раздумывают о поиске других клубов.

Напомним, что в матче 1-го тура "Альянс" уступил "Металлисту" со счетом 2:0. Команда из Липовой Долины завершала поединок вдевятером из-за двух удалений.

После игры президент "Альянса" Сергей Демченко дал комментарий, в котором заявил о возможном снятии команды с турнира.

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В статье: Альянс (Липовая Долина)
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Комментарии (11)
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Бутига (Чернигов)
28.07.2021 в 12:59
Есть шанс для Десны прибарахлиться игроками. Окно для трансферов не закрыто, игроки Альянса должны успеть трудоустроиться.
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+1
0
sanchiz_r (Харьков)
28.07.2021 в 12:52
Скатертью дорога)) денег жмет весь сезон тянуть, а тут причину надумал за судейство обиделись))
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
28.07.2021 в 12:34
Достали эти амбиции недовладельцев. Не устраивает что-то на следующий сезон распусти команду, а если взялся играть этот сезон - доведи его до конца, сохраняя уважение к футболистам, болельщикам, спортивному принципу и т.д.
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+2
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
28.07.2021 в 12:22
Альянса Ліма
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0
0
Indiana Jones (Харьков)
28.07.2021 в 12:20
А может все банально просто. Не исключаю, что "Альянс" не имеет достаточных финансовых возможностей для прохождения всей дистанции. И тут появился такой удобный повод и созданный на ровном месте скандал.
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+1
-1
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Полiccя (Житомир)
28.07.2021 в 12:08
Пора вже за такі висловлювання штрафувати.не грошима , а просто -3 очки . А то якийсь цирк виходить то Казліна шантажує рух зняти тепер Альянс . Хто наступний ?
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+2
-3
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andyqd (Сан Хосе)
28.07.2021 в 12:07
Альянс симпатичная команда, жаль если речь уже идет о снятии с чемпионата
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+4
0
Indiana Jones (Харьков)
28.07.2021 в 12:21
Но проиграли они по делу. Стечение обстоятельств
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+1
-2
старий фан (Рівне)
28.07.2021 в 12:01
На хіба такі капризні команди? Нехай знімаються.
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+1
-2
avatar
alex.belogubko (одесса)
28.07.2021 в 11:55
тянут М с первых игр
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+6
-4
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Полiccя (Житомир)
28.07.2021 в 12:09
Динамоморцу таке не світить ))))
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0
-5


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