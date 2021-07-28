  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Один гол - одно дерево: Кривбасс запустил акцию по защите окружающей среды
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Один гол - одно дерево: Кривбасс запустил акцию по защите окружающей среды

Первая лига
(1 голосов)

Клуб решил внести свой вклад в сохранение природы

Один гол - одно дерево: Кривбасс запустил акцию по защите окружающей среды

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

Руководство "Кривбасса" запустило акцию по высадке деревьев.

Как заявил вице-президент команды Артем Гагарин, клуб будет отмечать забитые мячи по принципу "один гол - одно дерево".

Местом для реализации проекта выбрали сланцевые скалы в Кривом Роге, где ранее была дубовая роща.

Отмечается, что это поддержка инициативы компании "Рудомайн".

Напомним, что "Кривбасс" выступает в Первой лиге. В матче 1-го тура криворожский клуб обыграл донецкий "Олимпик" со счетом 4:1.

Читайте такжеТренер Кривбасса: Игроки понимают, какие высокие цели и задачи стоят перед командой

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Артем Гагарин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Кривбасс

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
sanchiz_r (Харьков)
28.07.2021 в 13:06
вот зебилы)) в прошлом сезоне Верес забил 56 голов....то есть они считают высадить 50 саженцев из которых еще не все примутся это какое то серьезное действие))популисты хреновы как и их янелох))
Ответить
0
0
avatar
c99baf (Харьков)
28.07.2021 в 13:02
Чёрти шо,это идея Юзика?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...