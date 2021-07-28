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Один гол - одно дерево: Кривбасс запустил акцию по защите окружающей среды
Клуб решил внести свой вклад в сохранение природы
Фото: ФК Кривбасс
Руководство "Кривбасса" запустило акцию по высадке деревьев.
Как заявил вице-президент команды Артем Гагарин, клуб будет отмечать забитые мячи по принципу "один гол - одно дерево".
Местом для реализации проекта выбрали сланцевые скалы в Кривом Роге, где ранее была дубовая роща.
Отмечается, что это поддержка инициативы компании "Рудомайн".
Напомним, что "Кривбасс" выступает в Первой лиге. В матче 1-го тура криворожский клуб обыграл донецкий "Олимпик" со счетом 4:1.
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