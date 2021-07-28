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Президент ПФЛ: После снятия Альянса в Первой лиге останутся 15 команд
Клуб прекращает финансирование
metalist.ua
Президент ПФЛ Александр Каденко прокомментировал решение руководства "Альянса" прекратить существование команды на профессиональном уровне.
"В последние дни мы вели переговоры с руководством "Альянса", убеждали не принимать скоропалительных решений, однако нас так и не услышали. По имеющейся информации ФК "Альянс" прекращает финансирование всех команд, находящихся в его структуре.
После отказа "Альянса" от участия в чемпионате Украины в Первой лиге, в нем продолжит борьбу 15 команд. Заменить "Альянс" представителем Второй лиги не было возможности, поскольку турнир в этом дивизионе уже стартовал", - сказал Каденко.
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