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Президент ПФЛ: После снятия Альянса в Первой лиге останутся 15 команд

Первая лига
Обновлено
(2 голосов)

Клуб прекращает финансирование

Президент ПФЛ: После снятия Альянса в Первой лиге останутся 15 команд

metalist.ua

Новина українською

Президент ПФЛ Александр Каденко прокомментировал решение руководства "Альянса" прекратить существование команды на профессиональном уровне.

"В последние дни мы вели переговоры с руководством "Альянса", убеждали не принимать скоропалительных решений, однако нас так и не услышали. По имеющейся информации ФК "Альянс" прекращает финансирование всех команд, находящихся в его структуре.

После отказа "Альянса" от участия в чемпионате Украины в Первой лиге, в нем продолжит борьбу 15 команд. Заменить "Альянс" представителем Второй лиги не было возможности, поскольку турнир в этом дивизионе уже стартовал", - сказал Каденко.

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В статье: Александр Каденко Альянс (Липовая Долина)
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Комментарии (12)
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Беркут88 (Тернопіль)
28.07.2021 в 16:35
Карпати можна перевести в першу лігу, вони ще не стартували
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+2
0
martinchik (Bogorodchanu)
28.07.2021 в 16:25
Ще до осені не одна команда зніметься. А який сенс вкладати гроші, якщо вже давно наперед все вирішили ті, в кого грошей більше. ДУРДОМ....
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+1
-1
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Микко82 (Херсон)
28.07.2021 в 16:04
Значить в другу лігу напряму вилітає тільки одна команда. Буде "запекла" боротьба за виживання.
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+1
0
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Беркут88 (Тернопіль)
28.07.2021 в 16:37
Взагалі-то, мало вилітати 4 + 1 в плей-офф. Тепер 3 + 1.
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+2
0
alktus (Хмельницкий)
28.07.2021 в 15:52
Красников: Всё что нажил непосильным трудом - два фотоаппарата импортных, две куртки замшевых импортных, два гола Альянсу ....
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+3
-1
chino1961 (Сумская обл.)
28.07.2021 в 15:38
Пока будет "макароннный" руководить кукловодами судьями --- до тех пор это и будет продолжать---ДА НЕУЖЕЛИ ЭТО НЕ ПОНЯТНО
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+6
-2
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Полiccя (Житомир)
28.07.2021 в 15:38
Хто наступний ? З ким там в наступному турі грає Металіст ?
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+8
-2
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xo66it (Оболонский Рейх)
28.07.2021 в 15:29
Да, оптимальным решением было бы перевести в УПЛ Металлист, вместо Миная, и нормально играть чемпионат. Кривбасс как-то потерпели бы годик, там тоже всё ясно с амбициями
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+4
-8
Quizzz (Lviv)
28.07.2021 в 15:40
Оптимальний варіант таким як ви йод приймати, зменшує розумову відсталість
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+9
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
28.07.2021 в 16:01
+2
0
hochu.piva (Краматорск)
28.07.2021 в 15:08
Почему нельзя перевести команду 2 лиги в первую ?? Один матч можно переиграть и в первой и во второй, и не такое переигрывали
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+3
-4
ZNAK_VOPROSA
28.07.2021 в 15:10
Ну да и опять подсуживать Металлисту. Лучше дать чемпиона 1й лиги Металлисту досрочно и оставить 14 команд
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+8
-5


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