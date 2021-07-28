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Тренер Альянса: До сих пор не верю в случившиеся. У нас были амбициозные планы

Первая лига
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Клуб прекращает существование

Тренер Альянса: До сих пор не верю в случившиеся. У нас были амбициозные планы

Новина українською

Сегодня руководство "Альянса" приняло решение расформировать клуб и прекратить участие основной команды в Первой лиге.

Главный тренер команды Юрий Ярошенко прокомментировал это решение клубных боссов.

"Если откровенно, до сих пор не верю в случившиеся, тем более, что именно с этим сезоном связывали очень амбициозные планы. Однако это вердикт клубного руководства и тренерский штаб, футболисты вынуждены с ним согласиться.

Я связан с "Альянсом" с 2018 года, прошел с ним путь от аматоров до Первой лиги, успешных выступлений в розыгрыше отечественного Кубка. По крупицам собирали команду, которая с каждым сезоном прибавляла.

Со своей стороны, и клубное руководство предпринимало максимальные усилия для развития инфраструктуры, ведь в структуре находились еще несколько аматорских команд, усовершенствовалась спортивная база.

Я благодарен клубному руководству за те годы продуктивного сотрудничества и все же, чувство, что не удалось довести задуманное до конца, не покидает меня. Это словно прерванный не по твоей воле, полет.

Уверен, что мои подопечные окажутся востребованными и с трудоустройством у них проблем не возникнет. А вот нам тренерам сложнее, придется потратить не один год, чтобы создать такую команду, которая была в "Альянсе", - сказал Ярошенко.

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В статье: Юрий Ярошенко Альянс (Липовая Долина)
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Комментарии (1)
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armik (Киев)
28.07.2021 в 16:23
Ярославскому надоело играться на приставке.Так, что ваши амбиции пофигу.
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