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Тренер Альянса: До сих пор не верю в случившиеся. У нас были амбициозные планы
Клуб прекращает существование
Сегодня руководство "Альянса" приняло решение
Главный тренер команды Юрий Ярошенко прокомментировал это решение клубных боссов.
"Если откровенно, до сих пор не верю в случившиеся, тем более, что именно с этим сезоном связывали очень амбициозные планы. Однако это вердикт клубного руководства и тренерский штаб, футболисты вынуждены с ним согласиться.
Я связан с "Альянсом" с 2018 года, прошел с ним путь от аматоров до Первой лиги, успешных выступлений в розыгрыше отечественного Кубка. По крупицам собирали команду, которая с каждым сезоном прибавляла.
Со своей стороны, и клубное руководство предпринимало максимальные усилия для развития инфраструктуры, ведь в структуре находились еще несколько аматорских команд, усовершенствовалась спортивная база.
Я благодарен клубному руководству за те годы продуктивного сотрудничества и все же, чувство, что не удалось довести задуманное до конца, не покидает меня. Это словно прерванный не по твоей воле, полет.
Уверен, что мои подопечные окажутся востребованными и с трудоустройством у них проблем не возникнет. А вот нам тренерам сложнее, придется потратить не один год, чтобы создать такую команду, которая была в "Альянсе", - сказал Ярошенко.
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