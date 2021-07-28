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Кривбасс отдал защитника в аренду в клуб Второй лиги

Первая лига
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Волчанск арендовал Ивана Семенихина

Кривбасс отдал защитника в аренду в клуб Второй лиги

fckryvbas.com

Новина українською

"Кривбасс" продолжает комплектацию состава на новый сезон. Клуб отдал в аренду 22-летнего защитника Ивана Семенихина.

Экс-игрок молодежной сборной Украины этот сезон проведет в составе дебютанта Второй лиги - ФК "Волчанск".

"Волчанск" арендовал игрока на 1 год без права выкупа. Условия арендного соглашения предусматривают возможность возврата Семенихина в Кривой Рог зимой, после первой части сезона.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) ФК Волчанск
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Источник:
ФК Кривбасс

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