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Кривбасс отдал защитника в аренду в клуб Второй лиги
Волчанск арендовал Ивана Семенихина
fckryvbas.com
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Экс-игрок молодежной сборной Украины этот сезон проведет в составе дебютанта Второй лиги - ФК "Волчанск".
"Волчанск" арендовал игрока на 1 год без права выкупа. Условия арендного соглашения предусматривают возможность возврата Семенихина в Кривой Рог зимой, после первой части сезона.
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Источник:ФК Кривбасс
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