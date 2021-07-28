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Красников: Тем, кто снимается с турниров, надо вообще запрещать заниматься футболом

Первая лига
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(4 голосов)

В украинском футболе очередной громкий скандал

Красников: Тем, кто снимается с турниров, надо вообще запрещать заниматься футболом

Новина українською

Президент "Металлиста" Евгений Красников прокомментировал решение "Альянса" сняться с чемпионата Первой лиги.

– Как вам новость о снятии "Альянса" и, как следствие, минус 3 очка для "Металлиста".

– А я что знаю, причем тут я.

– Результат матча с "Альянсом" не будет учтен, так как команда не проведет 50% матчей. Получается, "Металлист" проведет на 1 матч больше, чем остальные клубы. Это не проблема?

– Нормально. Это форс-мажор. Кто же знал, что "Альянс" будет сниматься после 1-го тура. А что делать? Будем играть, ничего страшного.

– Что нужно сделать, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем? Возможно, надо обязать клубы в ходе аттестации предоставлять гарантии, что они доиграют до конца сезона?

– Помимо гарантий, надо вообще запрещать заниматься футболом тем, кто так поступает. Чтобы другим не было повадно. Это же сколько сейчас людей без работы останется. Надо к этому серьезно подходить, потому что сегодня хочу, а завтра не хочу... А это футбольный клуб, Первая лига – серьезный чемпионат. Захотел – играю, хочу – снимаюсь. Надо, чтобы клубы не пропадали.

– А штрафы после снятия?

– А кого штрафовать, если они не будут заниматься футболом?

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В статье: Евгений Красников Альянс (Липовая Долина) Металлист (Харьков)
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Комментарии (33)
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usovvictor (Kharkov)
28.07.2021 в 20:16
...да я его только поддержу, такой "хаповец" создаст команду, естественно она обретет болельщиков, оно посчитает, что невыгодно и бросит и свое "создание" и команду и болельщиков. Так зачем такой футбол, каково разочарование их, куда ребятам податься, ...в неизвестность! Почти точка в точку я написал на прежнем опусе редакции ниже, но стер, чтобы "не возбуждать" настрой, а жаль... Красников прав, с огромным уважением отношусь к тем, кто несмотря на поражения в любой лиге и понижаясь в классе держит футбол и своих болельщиков. Так держится рождается основа всего футбола. Другое дело, когда в результате нечестной борьбы уничтожают клубы, но это другая история... Оказывается не тренер и не команда (они то понимали ситуацию, которую им перед матчем через тренера донесли, то и дрались до последнего), а слюнтяй по духу, решивший, что финансово невыгодно бороться дальше. А может кто угрожал? Мотивы то туманны и непонятны, только то, что обидели "мальчика" в борьбе судьи? Удар надо держать, а не плести ахинею про судей! Создать неплохую команду и бросить - предел жестокости к тем, кто играл и кто болел....
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0
0
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simargl (Чернигов)
28.07.2021 в 20:15
А тем кто работает с судьями не надо запрещать по второму кругу заниматься футболом )))???
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0
0
Sandra777 (Львів)
28.07.2021 в 20:12
А тих хто купляє ігри що вішати?
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0
0
Dimoncho (Kharkiv)
28.07.2021 в 20:05
Согласен на 100%
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0
-1
aleks68
28.07.2021 в 19:52
кто бы говорил.у самого рыло в пуху.сам отстранён на 5 лет от футбола,а потом вдруг прощён??? за какие заслуги?
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+1
-5
Astor Astor (Одесса)
28.07.2021 в 19:43
Красников - большой специалист по отстранению от футбола. Ведь его самого отстранили в свое время на 5 лет - за покупку матчей.
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+6
-4
trey222
28.07.2021 в 19:38
После принятия изменений в регламент УПЛ, когда 3-4 команды первой лиги будут играть с 13-14 командами премьер-лиги за попадание в премьер-лигу статус первой лиги ещё больше возрастёт. Другое дело имидж самого Красникова не даёт ему право так высказываться о других людях занимающихся футболом. У каждого есть свои понятия о справедливости в футболе .Другое дело о своих амбициях доказывайте игрой, а не угрозами снимимся и т.д..
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+4
0
LEVgcUqs (Чернігів)
28.07.2021 в 19:35
Взагалі в нашому футболі твориться чорт знак що, з приходом паделка футбол пішов у пропасть, одним командам привілеї, інші хай віддуваються, а гроші які вкладають президенти мають однакову вагу. А в багатьох лопнув терпець по поводу судійства, ага президенти розкошелюйтесь, будемо суддям зарплату добавляти, щоб відцепилися і ми щось робимо. А ви думаєте, щось у суддівстві зміниться?. Ні. Так і тут Ярославський....., Ярославський ..... цар і бог у футболі і його металіст, вернули бренд в порушення всіх законів і тепер гонять в УПЛ, а як же конкуренцію створювати, кому ? куди?, ну а тому Металіст потрібно на всіх парах у вишку. А там всілякі "Альянси".... під ногами путаються......
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+4
-4
Dimoncho (Kharkiv)
28.07.2021 в 20:04
Посмотри матч сначала, а потом вонь распускай
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0
-1
football_soccer (Украина)
28.07.2021 в 19:33
ну, Металлисту под этим названием тоже по логике стоит запретить заявляться. Они ведь тогда снялись. И неважно, кто именно снимал команду.
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+7
-5
trey222
28.07.2021 в 19:40
Вот и я об этом ,прежде чем вякать подумай, ну с этим проблемы.
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+5
-3
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
28.07.2021 в 19:30
Поддерживаю. Снялся с соревнований - это навсегда, больше в футбол можешь не возвращаться!
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+4
-3
Laborer (Dnipro)
28.07.2021 в 19:29
Можно для начала отстранять от футбола клубы, которые обанкротились и оставили за собой кучу долгов. Ой! Подождите...
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+4
-5
Valerii_Krykun (Wroclaw)
28.07.2021 в 19:47
Ой, почекайте!!!Це ж Дніпро))))
Ответить
+3
-1
avatar
simargl (Чернигов)
28.07.2021 в 20:17
Ага... и Металлист, и Кривбасс...
0
0
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Очманілий Заєць (Odessa)
28.07.2021 в 19:20
Красніков - барига від футболу. Якого вже неодноразово ловили за його нечисту руку. А власники "Альянсу" - це люди, які вкладають гроші в народний футбол, а не в бразилоаргентинів, заробляючи при цьому на відкатах ("бізнес" Краснікова). От і вся різниця.
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+9
-5
trey222
28.07.2021 в 19:20
Пеорвая лига действительно серьёзный чемпионат.Во-первых 5-6команд бьются за выход в премьер -лигу Во-вторых команды после выхода в премьер-лигу становятся лидерами премьер-лиги .,пример Колос,Десна.
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+4
-2
Камонплей
28.07.2021 в 19:11
один з найбрудніших та безпринципніших лайноїдів локального футболу і один з символів його дергадації розповідає що комусь шось треба забороняти...паноптикон
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+11
-6
avatar
Просто Квашин (Харьков)
28.07.2021 в 19:14
А ты заднепривод за свои слова отвечаешь...???
Ответить
+3
-13
Камонплей
28.07.2021 в 19:06
Перша ліга - серйозний чемпіонат. _______________________ угу, найсерйозніший
Ответить
+3
-9
avatar
Просто Квашин (Харьков)
28.07.2021 в 19:15
а что тебе Олень не так в первой лиге ???
Ответить
+5
-9
avatar
andyqd (Сан Хосе)
28.07.2021 в 19:25
в Первой лиге много очень хороших команд, которые играют поинтереснее чем УПЛ
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+3
-2
Русланбай (Рівне)
28.07.2021 в 19:04
з ЛЧ дисваліфікували і ще щось розказують. А викинув їх з турніру на Перчерський районний суд. А CAS швейцарське.
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+10
-5
magnum power (БОМЖ)
28.07.2021 в 19:09
виходить CAS хороший, коли карає Метал і поганий, коли - збірну)). якось лицемірно, по-європейськи, в стилі уєфа.
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+4
-7
Leolion (Alicante)
28.07.2021 в 19:04
Запрещать заниматься футболом тем, кто снялся с чемпионата? Юридически это никак не обыграть, а такие слова - пух на ветре.
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+10
-3
royalstas (Вінниця)
28.07.2021 в 18:54
Ага як начебто хтось повертається в футбол після такого. Потрібно відлучати від футболу працівниців які роблять підставні матчі. Один з таких як нам відомо було виключенно з кваліфікацій ЛЧ.
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+15
-5
Buran60 (Харьков)
28.07.2021 в 19:01
Убран конкурент по указанию Гриши Суркиса.
Ответить
+6
-13
Alex-696 (Немирів)
28.07.2021 в 19:11
В казочки яріка віриш?
+5
-5
avatar
Просто Квашин (Харьков)
28.07.2021 в 19:16
кернесживец, что ты несешь.....
+4
-4
avatar
Stuntriding (Киев)
28.07.2021 в 19:21
Ну да, это Суркисы их заставили договорняки кататьДоговорняк был? Был!Какие могут быть вопросы?!?
+3
-2
TarasLviv2019 (LVIV)
28.07.2021 в 18:51
Воооопшем браво, давайте у всіх матчах по 2 червоних
Ответить
+10
-5
avatar
Просто Квашин (Харьков)
28.07.2021 в 19:17
Ты бы дурь свою не показывал.... Ты же тупой...
Ответить
+1
-7
aleks68
28.07.2021 в 19:54
в зеркало давно смотрел?
+2
0


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