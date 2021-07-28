Красников: Тем, кто снимается с турниров, надо вообще запрещать заниматься футболом

Президент "Металлиста" Евгений Красников прокомментировал решение "Альянса" сняться с чемпионата Первой лиги.

– Как вам новость о снятии "Альянса" и, как следствие, минус 3 очка для "Металлиста".

– А я что знаю, причем тут я.

– Результат матча с "Альянсом" не будет учтен, так как команда не проведет 50% матчей. Получается, "Металлист" проведет на 1 матч больше, чем остальные клубы. Это не проблема?

– Нормально. Это форс-мажор. Кто же знал, что "Альянс" будет сниматься после 1-го тура. А что делать? Будем играть, ничего страшного.

– Что нужно сделать, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем? Возможно, надо обязать клубы в ходе аттестации предоставлять гарантии, что они доиграют до конца сезона?

– Помимо гарантий, надо вообще запрещать заниматься футболом тем, кто так поступает. Чтобы другим не было повадно. Это же сколько сейчас людей без работы останется. Надо к этому серьезно подходить, потому что сегодня хочу, а завтра не хочу... А это футбольный клуб, Первая лига – серьезный чемпионат. Захотел – играю, хочу – снимаюсь. Надо, чтобы клубы не пропадали.

– А штрафы после снятия?

– А кого штрафовать, если они не будут заниматься футболом?