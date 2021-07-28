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Президент ПФЛ: Ситуация с Альянсом не очень хорошая. Завтра будем решать, что делать дальше

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Точку в данной истории должен поставить совет ПФЛ

Президент ПФЛ: Ситуация с Альянсом не очень хорошая. Завтра будем решать, что делать дальше

Олександр Риженко

Новина українською

Президент ПФЛ Александр Каденко прокомментировал информацию о снятии "Альянса" с чемпионата Первой лиги.

"Официальная бумага от "Альянса" еще не приходила. Я все-таки надеюсь, что и не придет. Зная информацию, я надеюсь, что здравый смысл возьмет верх.

Я не могу понять решение, которое приняло руководство "Альянса". Все знают, что эта команда претендовала на место в четверке, а также может бороться за место в Премьер-Лиге.

Мы общались с руководством "Альянса" и просили, чтобы они не делали эмоциональных шагов. Пока ситуация не очень хорошая

Завтра на совете ПФЛ будем решать, что делать дальше", - сказал Каденко.

Напомним, президент клуба Сергей Демченко был возмущен судейством в матче первого тура против Металлиста (0:2), в котором игрокам его команды показали два удаления и поставили пенальти.

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В статье: Александр Каденко Альянс (Липовая Долина)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (6)
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Olegyurchak (Хмельницький )
28.07.2021 в 21:58
Гопники-решалы сраные. Еще стрелку забейте.
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0
-1
chino1961 (Сумская обл.)
28.07.2021 в 21:54
Достали уже-- когда у людей появится совесть в конце концов. Надо не убивать команды -- а "пылесосить от мусора" УАФ
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+1
-1
avatar
Сумчанин (Сумы)
28.07.2021 в 21:47
Докерувались шавки павельковские.Скоро все команды поснимаются, а останутся только ахмет-лига
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+2
-1
pyvovarchyk (Львів)
28.07.2021 в 21:48
тут задача, як зняти Льянс, але лишити Металу +3 одночасно
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+2
-1
pyvovarchyk (Львів)
28.07.2021 в 21:47
що значить "будем вирішувати"? є регламент, там прописано, що робити Рішали... і ще дивуються що ніхто не хоче грати без правил
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+1
-1
DimON1976 (Днепр)
28.07.2021 в 21:45
Да ладно! Ради Ярославского просто сплавите Альянс! И всё! Справедливо???
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+4
-1


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