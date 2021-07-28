Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент ПФЛ: Ситуация с Альянсом не очень хорошая. Завтра будем решать, что делать дальше
Точку в данной истории должен поставить совет ПФЛ
Олександр Риженко
Президент ПФЛ Александр Каденко прокомментировал информацию о
"Официальная бумага от "Альянса" еще не приходила. Я все-таки надеюсь, что и не придет. Зная информацию, я надеюсь, что здравый смысл возьмет верх.
Я не могу понять решение, которое приняло руководство "Альянса". Все знают, что эта команда претендовала на место в четверке, а также может бороться за место в Премьер-Лиге.
Мы общались с руководством "Альянса" и просили, чтобы они не делали эмоциональных шагов. Пока ситуация не очень хорошая
Завтра на совете ПФЛ будем решать, что делать дальше", - сказал Каденко.
Напомним, президент клуба Сергей Демченко был возмущен судейством в матче первого тура против Металлиста (0:2), в котором игрокам его команды показали два удаления и поставили пенальти.
Популярное сейчас
- Олимпиада 2020: максимально полный календарь соревнований
- Президент Альянса: Снимаемся с Первой лиги. Матч против Металлиста был последней каплей
- Украинского дзюдоиста дисквалифицировали с Олимпиады
- Замечательная перестрелка с 3 голами за 4 минуты. Агробизнес – Волынь 2:2
- Красиво жить не запретить. Неймар показал личный кастомный вертолет. ФОТО
- Даша Савина и Валерий Бондарь устроили предсвадебную фотосессию на Олимпийском