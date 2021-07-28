Президент ПФЛ: Ситуация с Альянсом не очень хорошая. Завтра будем решать, что делать дальше

Президент ПФЛ Александр Каденко прокомментировал информацию о снятии "Альянса" с чемпионата Первой лиги .

"Официальная бумага от "Альянса" еще не приходила. Я все-таки надеюсь, что и не придет. Зная информацию, я надеюсь, что здравый смысл возьмет верх.

Я не могу понять решение, которое приняло руководство "Альянса". Все знают, что эта команда претендовала на место в четверке, а также может бороться за место в Премьер-Лиге.

Мы общались с руководством "Альянса" и просили, чтобы они не делали эмоциональных шагов. Пока ситуация не очень хорошая

Завтра на совете ПФЛ будем решать, что делать дальше", - сказал Каденко.