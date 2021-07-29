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Комитет арбитров УАФ признал правильными оба удаления в матче Альянс — Металлист

Первая лига
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(1 голосов)

Разбор эпизодов от УАФ

Комитет арбитров УАФ признал правильными оба удаления в матче Альянс — Металлист

instagram.com/fcallianceld

Новина українською

Комитет арбитров УАФ дал пояснения по нескольким спорным эпизодам матча 1-го тура Первой лиги между "Альянсом" и "Металлистом" (0:2).

Эпизод с первым удалением:

Футболист "Альянса" №4 нарушил правила (толкнул игрока "Металлиста" под №12), в непосредственной близости от своей штрафной площади, когда тот двигался в направлении ворот "Альянса".

Согласно требованиям действующих Правил игры и соответствующим критериям, нарушение в подобной игровой ситуации надо трактовать как срыв очевидной голевой возможности и наказывать за него штрафным ударом и красной карточкой.

Действия и решения арбитра в этом игровом эпизоде были справедливыми и такими, что соответствуют требованиям действующих Правил игры.

Эпизод со вторым удалением:

Футболист "Альянса" №11, имея желтую карточку, нарушил правила (сдерживал игрока "Металлиста" под №94 руками) в непосредственной близости от собственных ворот, когда соперник пытался направить мяч в ворота "Альянса", летящий на уровне его головы.

Действия и решения арбитра в этом игровом эпизоде были справедливыми и такими, что соответствуют требованиям действующих Правил игры и ожидаемому уровню арбитража.

В подобных игровых ситуациях неправомерные действия руками защитника "Альянса" №11 должны трактоваться как срыв перспективной атаки и наказываться штрафным ударом и желтой карточкой для нарушителя, которая была второй и привела к его удалению.

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В статье: Альянс (Липовая Долина) Комитет арбитров УАФ Металлист (Харьков)
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Источник:
УАФ

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Комментарии (5)
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kukarekin (Одесса)
29.07.2021 в 00:59
Уаф все прикормлены. Поделали себе только зарплаты начиная от маркевича более 600 тыс, Протасов, Демьян, Михайличенко, беланов и прочие и патякают. Нам впихуют невпихуемое!
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+1
0
kukarekin (Одесса)
29.07.2021 в 00:48
Нужно избавляться немедленно от олигархов как в бизнесе так и в спорте. И козе понятно, что ярославский все схватил...мрачно очень...
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+1
0
янковский ян (Запорожье)
29.07.2021 в 00:43
В этой ситуации без разницы. Правильно или неправильно удалил арбитр. Все равно было бы решение что удалил правильно.
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0
-1
avatar
ytcnjh (vtk)
29.07.2021 в 00:34
За всё мх заплатил и всё проплатил .это позор уаф и судейскому корпусу .А металу в двойне позор .
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+3
-2
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xo66it (Оболонский Рейх)
29.07.2021 в 00:26
Чтобы комитет арбитров когда-то признал другое) Первую красную надо было хотеть показать, видимо реф хотел. Можно было жёлтой ограничиться и все бы нормально восприняли.
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+2
-3


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