Комитет арбитров УАФ признал правильными оба удаления в матче Альянс — Металлист

Комитет арбитров УАФ дал пояснения по нескольким спорным эпизодам матча 1-го тура Первой лиги между "Альянсом" и "Металлистом" (0:2).

Эпизод с первым удалением:

Футболист "Альянса" №4 нарушил правила (толкнул игрока "Металлиста" под №12), в непосредственной близости от своей штрафной площади, когда тот двигался в направлении ворот "Альянса".

Согласно требованиям действующих Правил игры и соответствующим критериям, нарушение в подобной игровой ситуации надо трактовать как срыв очевидной голевой возможности и наказывать за него штрафным ударом и красной карточкой.

Действия и решения арбитра в этом игровом эпизоде были справедливыми и такими, что соответствуют требованиям действующих Правил игры.