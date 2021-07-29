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Комитет арбитров УАФ признал правильными оба удаления в матче Альянс — Металлист
Разбор эпизодов от УАФ
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Комитет арбитров УАФ дал пояснения по нескольким спорным эпизодам матча 1-го тура Первой лиги
Эпизод с первым удалением:
Футболист "Альянса" №4 нарушил правила (толкнул игрока "Металлиста" под №12), в непосредственной близости от своей штрафной площади, когда тот двигался в направлении ворот "Альянса".
Согласно требованиям действующих Правил игры и соответствующим критериям, нарушение в подобной игровой ситуации надо трактовать как срыв очевидной голевой возможности и наказывать за него штрафным ударом и красной карточкой.
Действия и решения арбитра в этом игровом эпизоде были справедливыми и такими, что соответствуют требованиям действующих Правил игры.
Эпизод со вторым удалением:
Футболист "Альянса" №11, имея желтую карточку, нарушил правила (сдерживал игрока "Металлиста" под №94 руками) в непосредственной близости от собственных ворот, когда соперник пытался направить мяч в ворота "Альянса", летящий на уровне его головы.
Действия и решения арбитра в этом игровом эпизоде были справедливыми и такими, что соответствуют требованиям действующих Правил игры и ожидаемому уровню арбитража.
В подобных игровых ситуациях неправомерные действия руками защитника "Альянса" №11 должны трактоваться как срыв перспективной атаки и наказываться штрафным ударом и желтой карточкой для нарушителя, которая была второй и привела к его удалению.
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