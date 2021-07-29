Умер легендарный бомбардир Волыни Владимир Дикий

В среду, 28-го июля на 60-м году жизни скончался один из лучших форвардов в истории луцкой "Волыни" Владимир Дикий.

Вместе с уже также покойным Андреем Федецким он остается в истории лучшим бомбардиром луцкого клуба - оба участника этого грозного дуэта по 91 раз огорчали вратарей команд-соперниц по чемпионатам и Кубках СССР и Украины.

Именно Владимир Дикий был одним из создателей едва ли не главного успеха в истории "Крестоносцев" - победы во Второй лиге союзного чемпионата 1989 года, а также постоянным бомбардиром "Волыни". В начале карьеры выступал за "Карпаты", ведь родился в Червонограде Львовской области. Также поиграл за харьковский "Металлист", тернопольскую "Ниву" и ахтырский "Нефтяник".

После завершения карьеры работал тренером юношеских, молодежных команд "Волыни", а также в штабе Виталия Кварцяного в УПЛ. В течение последних лет был тренером детской группы, которая в этом году дебютирует в Элит-лиге ДЮФЛУ.