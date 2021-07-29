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Умер легендарный бомбардир Волыни Владимир Дикий

Первая лига
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Ему было всего 59

Умер легендарный бомбардир Волыни Владимир Дикий

Новина українською

В среду, 28-го июля на 60-м году жизни скончался один из лучших форвардов в истории луцкой "Волыни" Владимир Дикий.

Вместе с уже также покойным Андреем Федецким он остается в истории лучшим бомбардиром луцкого клуба - оба участника этого грозного дуэта по 91 раз огорчали вратарей команд-соперниц по чемпионатам и Кубках СССР и Украины.

Именно Владимир Дикий был одним из создателей едва ли не главного успеха в истории "Крестоносцев" - победы во Второй лиге союзного чемпионата 1989 года, а также постоянным бомбардиром "Волыни". В начале карьеры выступал за "Карпаты", ведь родился в Червонограде Львовской области. Также поиграл за харьковский "Металлист", тернопольскую "Ниву" и ахтырский "Нефтяник".

После завершения карьеры работал тренером юношеских, молодежных команд "Волыни", а также в штабе Виталия Кварцяного в УПЛ. В течение последних лет был тренером детской группы, которая в этом году дебютирует в Элит-лиге ДЮФЛУ.

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В статье: Волынь (Луцк) Владимир Дикий
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Комментарии (2)
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genpet (Николаев)
29.07.2021 в 06:26
Очень жаль, что так рано ушел из жизни, некогда грозный форвард. Помню его игру, помню его голы. Вечная память!
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+2
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
29.07.2021 в 05:59
Вічна пам'ять!
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+1
0


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