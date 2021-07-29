Тренер Альянса: Любой сказке приходит конец

Главный тренер "Альянса" Юрий Ярошенко в интервью "Футбол NEWS" прокомментировал снятие команды с чемпионата Первой лиги.

"Благодарен тому, что я работал в футбольном клубе "Альянс". Те условия, которые мы обговаривали изначально с президентом о квалификации команды и движении вверх мы все выполняли. Любой сказке приходит конец.

Никакой обиды, только с благодарностью буду вспоминать этот период времени. Люди делали очень сильные вливания в команду, поэтому мы не имеем права их осуждать.

Сегодня будет прощальная фотосессия", - сказал Ярошенко.