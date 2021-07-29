  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Тренер Альянса: Любой сказке приходит конец
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Альянса: Любой сказке приходит конец

Первая лига
(1 голосов)

Команда из Липовой долины прекращает существование

Тренер Альянса: Любой сказке приходит конец

fc-alliance.com.ua

Новина українською

Главный тренер "Альянса" Юрий Ярошенко в интервью "Футбол NEWS" прокомментировал снятие команды с чемпионата Первой лиги.

"Благодарен тому, что я работал в футбольном клубе "Альянс". Те условия, которые мы обговаривали изначально с президентом о квалификации команды и движении вверх мы все выполняли. Любой сказке приходит конец.

Никакой обиды, только с благодарностью буду вспоминать этот период времени. Люди делали очень сильные вливания в команду, поэтому мы не имеем права их осуждать.

Сегодня будет прощальная фотосессия", - сказал Ярошенко.

Читайте такжеХуджамов: Пока УАФ не начнет менять наш футбол, будут исчезать клубы

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Ярошенко Альянс (Липовая Долина)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
alex.belogubko (одесса)
29.07.2021 в 10:13
жалко хорошая команда была --надо менять слуг футбола --зажрались от безделия
Ответить
+1
-2
DimON1976 (Днепр)
29.07.2021 в 09:44
Пусть ярик ликует! Кому нужен такой дутый глист???
Ответить
+2
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...