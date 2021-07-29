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Тренер Альянса: Любой сказке приходит конец
Команда из Липовой долины прекращает существование
fc-alliance.com.ua
Главный тренер "Альянса" Юрий Ярошенко в интервью "Футбол NEWS" прокомментировал снятие команды с чемпионата Первой лиги.
"Благодарен тому, что я работал в футбольном клубе "Альянс". Те условия, которые мы обговаривали изначально с президентом о квалификации команды и движении вверх мы все выполняли. Любой сказке приходит конец.
Никакой обиды, только с благодарностью буду вспоминать этот период времени. Люди делали очень сильные вливания в команду, поэтому мы не имеем права их осуждать.
Сегодня будет прощальная фотосессия", - сказал Ярошенко.
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