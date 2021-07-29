Первая лига
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"Нет желания выходить на игру, как скот на убой". Официальное заявление Альянса о выходе из Первой лиги
Клуб прекращает существование
Фото: ФК Альянс
Президент "Альянса" Сергей Демченко сделал официальное заявление о дальнейшей судьба клуба. Команда из Липовой Долины приняла решение о снятии в чемпионате Украины в Первой лиге.
Фото: ФК Альянс
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Источник:ФК Альянс
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Комментарии (6)
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chino1961 (Сумская обл.)
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Очманілий Заєць (Odessa)
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Cerega15 (Kherson)
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
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usovvictor (Kharkov)
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