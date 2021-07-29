"Нет желания выходить на игру, как скот на убой". Официальное заявление Альянса о выходе из Первой лиги

Можете кидаться в меня камнями, но это выглядит как истерика. Проблемы с судейством имеют место быть даже в топ лигах, а у нас и подавно, не поверю, что команда не сталкивалась с ними раньше, зачем тогда было выводить коллектив на сезон и слиться уже после одного матча? Если так допекло - мог бы уже довести команду до окончания сезона, а затем нормально попрощаться со всем персоналом, тем более, что даже витамины уже закупили. Для меня это еще одно доказательство того, что в нашей стране футбол - это игрушки в руках богатых мальчиков, наигрался - бросил.