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"Нет желания выходить на игру, как скот на убой". Официальное заявление Альянса о выходе из Первой лиги

Первая лига
(4 голосов)

Клуб прекращает существование

"Нет желания выходить на игру, как скот на убой". Официальное заявление Альянса о выходе из Первой лиги

Фото: ФК Альянс

Новина українською

Президент "Альянса" Сергей Демченко сделал официальное заявление о дальнейшей судьба клуба. Команда из Липовой Долины приняла решение о снятии в чемпионате Украины в Первой лиге.

"Нет желания выходить на игру, как скот на убой". Официальное заявление Альянса о выходе из Первой лиги - изображение 1"Нет желания выходить на игру, как скот на убой". Официальное заявление Альянса о выходе из Первой лиги - изображение 2"Нет желания выходить на игру, как скот на убой". Официальное заявление Альянса о выходе из Первой лиги - изображение 3

Фото: ФК Альянс

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В статье: Сергей Демченко Альянс (Липовая Долина)
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Источник:
ФК Альянс

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Комментарии (6)
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chino1961 (Сумская обл.)
29.07.2021 в 11:15
Ну вот и результат--ФАНАТЫ ГДЕ МАЙДАН ФУТБОЛЬНЫЙ ? Мне 60 лет--я сам 10 лет играл в футбол и тоже за команду из села --запомните...как здесь говорят "бомжи" ..так в селах играют в футбол во всяком случае не хуже мегаполюсов---вывод: Лучи --ты еще не собрал чемоданы...так по моему пора--макаронов тебе передадим вагон--ЩАСЛИВОЇ ДОРОГИ ДОДОМУ !
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Очманілий Заєць (Odessa)
29.07.2021 в 11:14
Голос волаючого у пустелі. До футболу присмокталося стільки павелок, краснікових та їм подібних! Згадайте спецоперацію нашої доблесної поліції, котра викрила у корупції 2/3 наших клубів і десятки футбольних функціонерів. Окрім Севідова на сьогодні нікого не покарано. Ювентус можна було за корупцію відправляти у нижчу ліґу, Марсель можна було... а в Україні тільки якщо ти особисто насолив футбольному Боссу.
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+1
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Cerega15 (Kherson)
29.07.2021 в 11:12
Можете кидаться в меня камнями, но это выглядит как истерика. Проблемы с судейством имеют место быть даже в топ лигах, а у нас и подавно, не поверю, что команда не сталкивалась с ними раньше, зачем тогда было выводить коллектив на сезон и слиться уже после одного матча? Если так допекло - мог бы уже довести команду до окончания сезона, а затем нормально попрощаться со всем персоналом, тем более, что даже витамины уже закупили. Для меня это еще одно доказательство того, что в нашей стране футбол - это игрушки в руках богатых мальчиков, наигрался - бросил.
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Alex-696 (Немирів)
29.07.2021 в 11:06
Привіт паделку.
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+1
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
29.07.2021 в 11:03
в нормальной стране паделку уже бы давно выгнали и судили, а у нас...
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+4
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usovvictor (Kharkov)
29.07.2021 в 10:57
...тяжело такое читать, доля правды есть и большая, но удар держать надо, раз так тем более достается... Команда то не виновата, она доказала свою профпригодность и думаю наказала бы многих и играла бы на радость сумчан, но уничтожать такое, созданное раз таким трудом, ну никак нельзя, .. - вы сдались, сдались без боя. - единственная ваша слабость..., вместо того, чтобы доказать вашу силу, а потенциал есть - обидно за ребят...
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