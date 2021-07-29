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Полузащитник Альянса: Решение о снятии команды с Первой лиги для нас стало шоком

Первая лига
(1 голосов)

Никаких предпосылок для снятия команды с соревнований не было

Полузащитник Альянса: Решение о снятии команды с Первой лиги для нас стало шоком

Фото: fc-ural.ru

Новина українською

Полузащитник "Альянса" Константин Ярошенко прокомментировал решение руководства клуба прекратить существование команды на профессиональном уровне.

"Перед первым туром руководство клуба встретилось с командой. За три дня до игры с "Металлистом" нам озвучили высокие цели, поставили задачу, под которую даже был несколько увеличен бюджет. Были оговорены премиальные и бонусы в том случае, если мы финишируем в пятерке по итогам сезона. Поэтому, решение о снятии команды было шокирующим.

Мы понимали, что эта игра будет очень сложной. Так оно и вышло. Могли и выиграть, и сыграть вничью с харьковчанами. Считали, что заявления президента о снятии после матча были продиктованы эмоциями и через день-два все уляжется и мы продолжим выступления. Тем более, первый тур лишь позади, хороший соперник нам противостоял.

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Были ли предпосылки для снятия? Да нет, никаких разговоров не было. Единственное, раньше президент чаще приезжал на тренировки, следил за тренировочным процессом. Но в последнее время он все чаще был в телефонном режиме. Возможно, это могло несколько насторожить, но мы не придавали этому значения, ведь человек занятой и все такое. Поэтому, решение о снятии с соревнований для нас стало шоком.

Относительно обещанных выплат и статуса свободных агентов, то никаких проблем с этим не будет, в клубе ни разу не подводили с обещанным. Команда у нас подобралась очень хорошая и я согласен с главным тренером, заявившем, что для того, чтобы создать такую команду снова, потребуется не один год", - отметил Ярошенко.

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В статье: Константин Ярошенко Альянс (Липовая Долина)
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Источник:
SportAarena

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Комментарии (5)
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grassion (Харьков)
29.07.2021 в 14:33
"Але останнім часом він все частіше був у телефонному режимі" - уже подыскивал покупателей)
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+2
-1
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Очманілий Заєць (Odessa)
29.07.2021 в 14:37
Не мели дурниць. Міцний клуб. І фінансово, і структурно. Який хотів грати у футбол. А не в те, що зазвичай грають краснікови.
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+2
-3
vwv (Харьков)
29.07.2021 в 14:44
ага, все так и было))))
0
0
grassion (Харьков)
29.07.2021 в 14:49
"...це могло дещо насторожити, але ми не надавали цьому значення"- зничит подозрения все-таки у команды были, что что-то не так. "Міцний клуб. І фінансово, і структурно" - а разве продают только убогие и слабые клубы? И че все так не парились за Красникова, когда он был в Динамо?
+1
-1
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
29.07.2021 в 14:53
Якраз Альянс і припинив своє існування тому, що хотів грати у футбол, а не продаватися, як це роблять інші.
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0
-1


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