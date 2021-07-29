Полузащитник Альянса: Решение о снятии команды с Первой лиги для нас стало шоком

Полузащитник "Альянса" Константин Ярошенко прокомментировал решение руководства клуба прекратить существование команды на профессиональном уровне.

"Перед первым туром руководство клуба встретилось с командой. За три дня до игры с "Металлистом" нам озвучили высокие цели, поставили задачу, под которую даже был несколько увеличен бюджет. Были оговорены премиальные и бонусы в том случае, если мы финишируем в пятерке по итогам сезона. Поэтому, решение о снятии команды было шокирующим.

Мы понимали, что эта игра будет очень сложной. Так оно и вышло. Могли и выиграть, и сыграть вничью с харьковчанами. Считали, что заявления президента о снятии после матча были продиктованы эмоциями и через день-два все уляжется и мы продолжим выступления. Тем более, первый тур лишь позади, хороший соперник нам противостоял.