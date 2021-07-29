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Полузащитник Альянса: Решение о снятии команды с Первой лиги для нас стало шоком
Никаких предпосылок для снятия команды с соревнований не было
Фото: fc-ural.ru
Полузащитник "Альянса" Константин Ярошенко прокомментировал решение руководства клуба прекратить существование команды на профессиональном уровне.
"Перед первым туром руководство клуба встретилось с командой. За три дня до игры с "Металлистом" нам озвучили высокие цели, поставили задачу, под которую даже был несколько увеличен бюджет. Были оговорены премиальные и бонусы в том случае, если мы финишируем в пятерке по итогам сезона. Поэтому, решение о снятии команды было шокирующим.
Мы понимали, что эта игра будет очень сложной. Так оно и вышло. Могли и выиграть, и сыграть вничью с харьковчанами. Считали, что заявления президента о снятии после матча были продиктованы эмоциями и через день-два все уляжется и мы продолжим выступления. Тем более, первый тур лишь позади, хороший соперник нам противостоял.
Были ли предпосылки для снятия? Да нет, никаких разговоров не было. Единственное, раньше президент чаще приезжал на тренировки, следил за тренировочным процессом. Но в последнее время он все чаще был в телефонном режиме. Возможно, это могло несколько насторожить, но мы не придавали этому значения, ведь человек занятой и все такое. Поэтому, решение о снятии с соревнований для нас стало шоком.
Относительно обещанных выплат и статуса свободных агентов, то никаких проблем с этим не будет, в клубе ни разу не подводили с обещанным. Команда у нас подобралась очень хорошая и я согласен с главным тренером, заявившем, что для того, чтобы создать такую команду снова, потребуется не один год", - отметил Ярошенко.
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