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Ужгород арендует двух игроков Вереса

Первая лига
(2 голосов)

Ющишин и Савошко продолжат выступления в закарпатском клубе

Ужгород арендует двух игроков Вереса

Фото: ФК Нива В

Новина українською

Голкипер Вадим Ющишин и защитник Александр Савошко продолжат карьеру в "Ужгороде".

Как сообщает Meta-ratings, оба игрока будут выступать за клуб на правах аренды до конца сезона 2021/22.

21-летний Ющишин выступает за "Верес" с 2019 года.

22-летний Савошко присоединился к ровенскому клубу в январе текущего года. На счету защитника 3 матча за "Верес".

Напомним, что во 2-м туре "Ужгород" сыграет с "Металлистом". Матч состоится 1 августа и начнется в 18:45.

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В статье: Верес (Ровно) ФК Ужгород Вадим Ющишин Александр Савошко
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Источник:
Meta-ratings

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