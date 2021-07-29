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Ужгород арендует двух игроков Вереса
Ющишин и Савошко продолжат выступления в закарпатском клубе
Фото: ФК Нива В
Голкипер Вадим Ющишин и защитник Александр Савошко продолжат карьеру в "Ужгороде".
Как сообщает Meta-ratings, оба игрока будут выступать за клуб на правах аренды до конца сезона 2021/22.
21-летний Ющишин выступает за "Верес" с 2019 года.
22-летний Савошко присоединился к ровенскому клубу в январе текущего года. На счету защитника 3 матча за "Верес".
Напомним, что во 2-м туре "Ужгород" сыграет с "Металлистом". Матч состоится 1 августа и начнется в 18:45.
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Источник:Meta-ratings
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