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Журналист: Поворознюк пытался убедить владельца Альянса не снимать команду

Первая лига
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Журналист: Поворознюк пытался убедить владельца Альянса не снимать команду

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Президент "Ингульца" Александр Поворознюк пытался переубедить владельца клуба Первой лиги "Альянс" Сергея Демченко не снимать команду с чемпионата. Об этом сообщил шеф-продюсер телеканалов "Футбол" Иван Гресько.

"Во вторник Сергея Демченко убеждали не снимать "Альянс" с Первой лиги много авторитетных людей. Последняя надежда была на Александра Поворознюка.

Говорят, что у президентов "Ингульца" и "Альянса" общие интересы в аграрном бизнесе. Но и Поворознюк не смог переубедить партнера", - написал Гресько.

Напомним, владелец "Альянса" решил распустить клуб из-за скандального судейства в матче Первой лиги против "Металлиста" ( 0:2).

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В статье: Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк Альянс (Липовая Долина)
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