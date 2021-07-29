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Журналист: Поворознюк пытался убедить владельца Альянса не снимать команду
Не получилось
Президент "
"Во вторник Сергея Демченко убеждали не снимать "Альянс" с Первой лиги много авторитетных людей. Последняя надежда была на Александра Поворознюка.
Говорят, что у президентов "Ингульца" и "Альянса" общие интересы в аграрном бизнесе. Но и Поворознюк не смог переубедить партнера", - написал Гресько.
Напомним, владелец "Альянса" решил распустить клуб из-за скандального судейства в матче Первой лиги против "Металлиста" ( 0:2).
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