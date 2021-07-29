Журналист: Поворознюк пытался убедить владельца Альянса не снимать команду

Президент " Ингульца " Александр Поворознюк пытался переубедить владельца клуба Первой лиги "Альянс" Сергея Демченко не снимать команду с чемпионата. Об этом сообщил шеф-продюсер телеканалов "Футбол" Иван Гресько.

"Во вторник Сергея Демченко убеждали не снимать "Альянс" с Первой лиги много авторитетных людей. Последняя надежда была на Александра Поворознюка.

Говорят, что у президентов "Ингульца" и "Альянса" общие интересы в аграрном бизнесе. Но и Поворознюк не смог переубедить партнера", - написал Гресько.