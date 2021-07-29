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Альянс остается в Первой лиге. Клуб нашел нового инвестора
Кажется, все утряслось
Фото - ФК Альянс
"Альянс", который накануне объявил о своем расформировании,
Главный тренер команды Юрий Ярошенко прокомментировал эту новость.
"Действительно появились новые инвесторы, конкретики я не знаю, об этом лучше спросить у президента футбольного клуба. Но главное, что команда не исчезла. Единственное, что мы обратились в ПФЛ Украины с просьбой перенести очередной календарный матч с "Оболонью". Надеюсь, что киевляне пойдут нам навстречу. Слишком много негативных эмоций свалилось на "Альянс", и о тренировочном процессе не могло быть и речи", - сказал Ярошенко.
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