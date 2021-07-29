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Альянс остается в Первой лиге. Клуб нашел нового инвестора

Первая лига
Обновлено
(3 голосов)

Кажется, все утряслось

Альянс остается в Первой лиге. Клуб нашел нового инвестора

Фото - ФК Альянс

Новина українською

"Альянс", который накануне объявил о своем расформировании, нашел нового инвестора. Теперь команде уже не грозит исчезновение.

Главный тренер команды Юрий Ярошенко прокомментировал эту новость.

"Действительно появились новые инвесторы, конкретики я не знаю, об этом лучше спросить у президента футбольного клуба. Но главное, что команда не исчезла. Единственное, что мы обратились в ПФЛ Украины с просьбой перенести очередной календарный матч с "Оболонью". Надеюсь, что киевляне пойдут нам навстречу. Слишком много негативных эмоций свалилось на "Альянс", и о тренировочном процессе не могло быть и речи", - сказал Ярошенко.

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В статье: Юрий Ярошенко Альянс (Липовая Долина)
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Комментарии (6)
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FC SD CLUB (Кривой Рог)
29.07.2021 в 16:46
Шапито,ей Богу...
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+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
29.07.2021 в 16:45
гребаный цирк
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+1
0
010913 (Kyiv)
29.07.2021 в 16:44
Вот и отлично
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0
0
hochu.piva (Краматорск)
29.07.2021 в 16:42
Рад за команду
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0
0
avatar
Микко82 (Херсон)
29.07.2021 в 16:40
То де була собака зарита? Ярославський який всекупив, чи президент психічка в якого закінчилися гроші на клуб?
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+3
-2
Ergevision (KR)
29.07.2021 в 16:45
А що, одне обов'язково виключає інше?
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+1
-1


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