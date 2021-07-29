Альянс остается в Первой лиге. Клуб нашел нового инвестора

"Альянс", который накануне объявил о своем расформировании, нашел нового инвестора . Теперь команде уже не грозит исчезновение.

Главный тренер команды Юрий Ярошенко прокомментировал эту новость.

"Действительно появились новые инвесторы, конкретики я не знаю, об этом лучше спросить у президента футбольного клуба. Но главное, что команда не исчезла. Единственное, что мы обратились в ПФЛ Украины с просьбой перенести очередной календарный матч с "Оболонью". Надеюсь, что киевляне пойдут нам навстречу. Слишком много негативных эмоций свалилось на "Альянс", и о тренировочном процессе не могло быть и речи", - сказал Ярошенко.