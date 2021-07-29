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Президент Альянса: Подарим клуб новым людям. Это новые лица для футбола
Альянс остаётся в обойме Первой лиги
Президент "
– Правда, что "Альянс" может продолжить существование с новым инвестором?
– Да, может. Даже не может, а продолжит.
– Это вы подарите кому-то клуб? Или продадите?
– Скорее всего, что подарим. Новые инвесторы попросили пока ничего лишнего не рассказывать, а сказать, что клуб будет. Конкретики я вам не скажу, но эти инвесторы вообще не из футбола. Чисто как болельщики.
– Получается, команда все-таки будет играть в первой лиге?
– Да, будет. Письмо в ПФЛ о снятии с турнира мы отправляли, но его уже нет.
Через неделю-две все станет известно. "Альянсу" пока перенесли матч 2-го тура первой лиги с "Оболонью", который должен был состояться 1 августа.
– Болельщики уже ломают голову, кто это может быть. Звучали фамилии Смалийчука, Гельзина и Поворознюка.
– Никто из них. Это новые лица для футбола. Я не слышал, чтобы они занимались футболом.
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