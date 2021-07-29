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Первая лига

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Президент Альянса: Подарим клуб новым людям. Это новые лица для футбола

Первая лига
(3 голосов)

Альянс остаётся в обойме Первой лиги

Президент Альянса: Подарим клуб новым людям. Это новые лица для футбола

Новина українською

Президент "Альянса" Сергей Демченко сообщил, что клуб из Липовой Долины все-таки остается в Первой лиге.

– Правда, что "Альянс" может продолжить существование с новым инвестором?

– Да, может. Даже не может, а продолжит.

– Это вы подарите кому-то клуб? Или продадите?

– Скорее всего, что подарим. Новые инвесторы попросили пока ничего лишнего не рассказывать, а сказать, что клуб будет. Конкретики я вам не скажу, но эти инвесторы вообще не из футбола. Чисто как болельщики.

– Получается, команда все-таки будет играть в первой лиге?

– Да, будет. Письмо в ПФЛ о снятии с турнира мы отправляли, но его уже нет.

Через неделю-две все станет известно. "Альянсу" пока перенесли матч 2-го тура первой лиги с "Оболонью", который должен был состояться 1 августа.

– Болельщики уже ломают голову, кто это может быть. Звучали фамилии Смалийчука, Гельзина и Поворознюка.

– Никто из них. Это новые лица для футбола. Я не слышал, чтобы они занимались футболом.

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В статье: Сергей Демченко Альянс (Липовая Долина)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (7)
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alexfc (Киев)
29.07.2021 в 18:09
Актив став пасивом. Напевно не врожайний сезон. І на футбол вже не хватало грошей. А так може вийде щось заробити на цьому. Адже ринку продажів клубів в Україні не має. А так під шумок хтось і з'явився. Клуб першої ліги це невеличкий бюджет як для футбола. Тут вже писали про цифри.
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0
0
TarikMaksi (Бiла Церква)
29.07.2021 в 17:57
Срукису подарил
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0
-1
Весела Дача (Кривий Ріг)
29.07.2021 в 17:24
Клоун.
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+3
-1
grassion (Харьков)
29.07.2021 в 17:17
"Скорее всего, что подарим...", "...ничего лишнего не рассказывать" - ну зачем пи....ть? Полюбому меняет на пару гектаров)))
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0
-1
avatar
alex.belogubko (одесса)
29.07.2021 в 17:11
бедные депутаты хотят заработать
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0
0
Рівнянин (Рівне)
29.07.2021 в 17:09
Головне,щоб не аграрії!У тих завжди так:як неурожай-так пішло все під три чорти!
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+3
0
royalstas (Вінниця)
29.07.2021 в 17:06
Ну да Гельзіна ж відсторонили від футболу. Тому і "нові обличчя")
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0
-1


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