Президент Альянса: Подарим клуб новым людям. Это новые лица для футбола

Президент " Альянса " Сергей Демченко сообщил, что клуб из Липовой Долины все-таки остается в Первой лиге.

– Правда, что "Альянс" может продолжить существование с новым инвестором?

– Да, может. Даже не может, а продолжит.

– Это вы подарите кому-то клуб? Или продадите?

– Скорее всего, что подарим. Новые инвесторы попросили пока ничего лишнего не рассказывать, а сказать, что клуб будет. Конкретики я вам не скажу, но эти инвесторы вообще не из футбола. Чисто как болельщики.

– Получается, команда все-таки будет играть в первой лиге?

– Да, будет. Письмо в ПФЛ о снятии с турнира мы отправляли, но его уже нет.

Через неделю-две все станет известно. "Альянсу" пока перенесли матч 2-го тура первой лиги с "Оболонью", который должен был состояться 1 августа.

– Болельщики уже ломают голову, кто это может быть. Звучали фамилии Смалийчука, Гельзина и Поворознюка.

– Никто из них. Это новые лица для футбола. Я не слышал, чтобы они занимались футболом.