Президент ПФЛ: Ситуация с Альянсом кардинально изменилась, команда не сойдет с дистанции

Президент ПФЛ Александр Каденко прокомментировал ситуацию с участием "Альянса" в чемпионате Первой лиги .

"Ситуация связанная с выступлением "Альянса" на профессиональном уровне сегодня кардинально изменилась. У команды появились новые инвесторы и она не сойдет с дистанции.

"Альянс" обратился в ПФЛ с просьбой о переносе очередного календарного матча с "Оболонью". Мы с пониманием отнеслись к ситуации и пошли навстречу команде из Липовой Долины. Об этой просьбе "Альянса" мы проинформировали его очередного соперника – "Оболонь". И теперь ждем официального согласия киевлян, о том, что они не против этого переноса", - сказал Каденко.