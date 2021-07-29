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Президент ПФЛ: Ситуация с Альянсом кардинально изменилась, команда не сойдет с дистанции
Сейчас решается вопрос о переносе матча с Оболонью
Скриншот: XSPORT
Президент ПФЛ Александр Каденко прокомментировал ситуацию с участием "Альянса" в чемпионате
"Ситуация связанная с выступлением "Альянса" на профессиональном уровне сегодня кардинально изменилась. У команды появились новые инвесторы и она не сойдет с дистанции.
"Альянс" обратился в ПФЛ с просьбой о переносе очередного календарного матча с "Оболонью". Мы с пониманием отнеслись к ситуации и пошли навстречу команде из Липовой Долины. Об этой просьбе "Альянса" мы проинформировали его очередного соперника – "Оболонь". И теперь ждем официального согласия киевлян, о том, что они не против этого переноса", - сказал Каденко.
Решение расформировать "Альянс" было принято после первого тура Первой лиги, в котором команда из Липовой Долины проиграла "Металлисту" (0:2), завершая матч вдевятером. После этого президент клуба Сергей Демченко
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