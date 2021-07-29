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Щедрый: Весь Кривой Рог ждал старт Кривбасса в Первой лиге
Кривбасс начал сезон с разгромной победы
instagram.com/fckryvbas
Хавбек "Кривбасса" Артем Щедрый прокомментировал
– Мы много работали на сборах, чтобы достичь такого результата. Довольны, что наша работа принесла свои плоды.
- В первом туре вам противостоял обескровленный "Олимпик", который только в последние дни до матча заявился на сезон. Насколько сложно было готовиться к сопернику, о котором почти ничего не было известно?
– Действительно, о сопернике ничего не знали. Для нас было главное выйти и сыграть в свой футбол. У нас сильная команда, которая может победить каждого.
- На 38-й минуте вы отобрали мяч у защитника в центре поля и реализовали выход один на один. Можно сказать, что этот забитый мяч стал ключевым в матче?
– Работаем над высоким прессингом, и такие моменты наигрываем на тренировках. В моменте с забитым мячом было довольно много свободного времени и пространства. Хотел даже отдать на пустые ворота, но никто из партнеров не успевал. Взял на себя инициативу и реализовал выход один на один.
— Насколько велик был ажиотаж к матчу в городе? Кривой Рог ждал возвращения Первой лиги?
— Весь город ждал старт команды в Первой лиге. Атмосфера на стадионе была отличной, фанаты гнали нас вперед. Постараемся своим футболом радовать болельщиков и в дальнейшем.
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