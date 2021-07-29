Щедрый: Весь Кривой Рог ждал старт Кривбасса в Первой лиге

Хавбек "Кривбасса" Артем Щедрый прокомментировал победу над "Олимпиком" (4:1) в 1-м туре Первой лиги.

– Мы много работали на сборах, чтобы достичь такого результата. Довольны, что наша работа принесла свои плоды.

- В первом туре вам противостоял обескровленный "Олимпик", который только в последние дни до матча заявился на сезон. Насколько сложно было готовиться к сопернику, о котором почти ничего не было известно?

– Действительно, о сопернике ничего не знали. Для нас было главное выйти и сыграть в свой футбол. У нас сильная команда, которая может победить каждого.

- На 38-й минуте вы отобрали мяч у защитника в центре поля и реализовали выход один на один. Можно сказать, что этот забитый мяч стал ключевым в матче?

– Работаем над высоким прессингом, и такие моменты наигрываем на тренировках. В моменте с забитым мячом было довольно много свободного времени и пространства. Хотел даже отдать на пустые ворота, но никто из партнеров не успевал. Взял на себя инициативу и реализовал выход один на один.

— Насколько велик был ажиотаж к матчу в городе? Кривой Рог ждал возвращения Первой лиги?

— Весь город ждал старт команды в Первой лиге. Атмосфера на стадионе была отличной, фанаты гнали нас вперед. Постараемся своим футболом радовать болельщиков и в дальнейшем.