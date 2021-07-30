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СМИ: Экс-голкипер Десны может перейти в ВПК-Агро

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Последним клубом украинца был "Вентспилс"

СМИ: Экс-голкипер Десны может перейти в ВПК-Агро

Фото: Футбол 24

Новина українською

Экс-голкипер "Десны" Константин Махновский может продолжить карьеру в "ВПК-Агро". Об этом информирует Sport Arena.

Последним клубом 32-летнего футболиста был "Вентспилс", который он покинул летом нынешнего года. В составе латвийского клуба Константин выступал с 2019 года. За это время он провел 40 матчей, пропустив 37 мячей и 15 раз отстоял на ноль.

За черниговскую "Десну" Константин играл в 2016-2019 годах. Также он известен по выступлениям за польскую "Легию", "Оболонь", "Севастополь", ПФК "Сумы" и "Олимпик".

Ранее сообщалось, что Махновский может вернуться в черниговский клуб.

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В статье: Константин Махновский ВПК-Агро (Шевченковка)
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Источник:
SportArena

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