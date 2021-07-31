Официально: Матеус Пейшото - игрок Металлиста

Оказывается, он с системы РБ. Хм, человек из системы клубов РБ , и ему уже 25. Скорее всего, если бы в нем скауты видели что-то стоящее уже давным-давно отправили в Зальцбург, а так ему 25, был до сих пор в Бразилии и спихнули за копейки, лишь бы хоть что-то за него получить.