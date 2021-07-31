  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Официально: Матеус Пейшото - игрок Металлиста
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Матеус Пейшото - игрок Металлиста

Первая лига
Обновлено
(2 голосов)

Игрок поможет клубу выйти в элитный дивизион

Официально: Матеус Пейшото - игрок Металлиста

Yahoo Esportes

Новина українською

"Металлист" Александра Ярославского подписал контракт с нападающим "Ред Булл Брагантино" Матеусом Пейшото.

Игровой номер и детали контракта нападающего пока не известны. Transfermarkt оценивает Матеуса в 700 тысяч евро.

В текущем сезоне 25-летний игрок выступал на правах аренды в "Жувентуде", где провел 12 матчей, забил 7 мячей и отдал 4 ассиста. Пейшото является лучшим бомбардиром этого розигрыша бразильской Серии А.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Металлист (Харьков) РБ Брагантино
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Джин Тоник (R)
31.07.2021 в 11:40
Отлично.Потому что без легионеров мы не можем
Ответить
0
0
football_soccer (Украина)
31.07.2021 в 10:54
Оказывается, он с системы РБ. Хм, человек из системы клубов РБ , и ему уже 25. Скорее всего, если бы в нем скауты видели что-то стоящее уже давным-давно отправили в Зальцбург, а так ему 25, был до сих пор в Бразилии и спихнули за копейки, лишь бы хоть что-то за него получить.
Ответить
0
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
31.07.2021 в 10:26
шастал, бухал и пейшото - неплохое трио было бы
Ответить
0
-4


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...