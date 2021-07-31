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Официально: Матеус Пейшото - игрок Металлиста
Игрок поможет клубу выйти в элитный дивизион
Yahoo Esportes
"Металлист" Александра Ярославского подписал контракт с нападающим "Ред Булл Брагантино" Матеусом Пейшото.
Игровой номер и детали контракта нападающего пока не известны. Transfermarkt оценивает Матеуса в 700 тысяч евро.
В текущем сезоне 25-летний игрок выступал на правах аренды в "Жувентуде", где провел 12 матчей, забил 7 мячей и отдал 4 ассиста. Пейшото является лучшим бомбардиром этого розигрыша бразильской Серии А.
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Источник:Сайт ФК "Металіст"
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Комментарии (3)
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Джин Тоник (R)
31.07.2021 в 11:40
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football_soccer (Украина)
31.07.2021 в 10:54
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TIRAN (Донецк (Украина!))
31.07.2021 в 10:26
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