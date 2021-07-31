Что посмотреть в Первой лиге в субботу: агро-дерби и вторая попытка Калитвинцева-старшего

Сегодня начинается 2 тур в Первой лиге. В этот день состоится 4 поединка, завтра, 1 августа - еще столько же. А завершится тур в понедельник поединком "Волынь" - "Подолье".

Все матчи можно смотреть у официального телетранслятора - группы телеканалов "Футбол", а также на его же YouTube-странице "Первая лига".

С таблицей лиги можно ознакомиться по ссылке .

ВПК-Агро (Шевченковка) - Агробизнес (Волочиск)

Обе команды, и это видно уже из названия, финансируются благодаря аграрному бизнесу - что в Магдалиновском районе Днепропетровщины, что в Волочиском. По итогам сезона 2020/21 "Агробизнес" занял 5 место, "ВПК-Агро" - 10.

Именно "Агробизнес" - фаворит этого противостояния как более стабильная команда. В межсезонье "ВПК-Агро" возглавил новый наставник - экс-помощник Ивана Федыка из львовского "Руха" Александр Грицай. Пришло и немало новых игроков. Как видно из первого матча, между собой они еще не успели сыграться.

История противостояний:

Агробизнес - ВПК-Агро (26 мая 2021) 1:2

ВПК-Агро - Агробизнес (16 ноября 2020) 2:3

Краматорск - Кремень (Кременчуг)

Бесспорным фаворитом матча есть хозяева (в прошлом сезоне клуб имел название "Авангард") - об этом свидетельствует длительная история противостояний. Поэтому победу "Кремень" можно будет считать сенсацией.

В прошлом туре обе команды в соответствии тренеров Городова и Столовицкого одержали победы с одинаковым счетом 2-0: хозяева обыграли "Горняк-Спорт", а гости - "ВПК-Агро". По итогам прошлого сезона команда из Донецкой области заняла 12 место, а "Кремень" и вообще должен был вылетать. Зато благодаря тому, что из лиги снялся "Николаев", кременчугская команда вернулась, пусть и полностью обновлена.

История противостояний:

8 матчей (6 - в Первой лиге, 2 - во Второй)

6 побед "Краматорска"

2 ничьи

12 голов "Краматорска"

2 гола "Кремня"

Полесье (Житомир) - Горняк-Спорт (Горишние Плавни)

Житомиряне с новым тренером Юрием Калитвинцевым перед стартом во втором своем сезоне в Первой лиге амбициозно заявили о планах выхода в УПЛ. И тут же, как это часто бывает, "вступили в лужу" поражением от тернопольской "Нивы" 0:1. Несколько меньше, чем "житомирские волки", но также удар по амбициям пережил "Горняк-Спорт" поражением от "Краматорска". Поэтому этот поединок будет жестким противостоянием двух соперников, которым что-либо нужна победа.

История противостояний:

Полесье - Горняк-Спорт (26 мая 2021) 3:2

Горняк-Спорт - Полесье (15 ноября 2020) 0:0

Олимпик (Донецк) - Прикарпатье (Ивано-Франковск)

Если кто не знает - это уже не тот "Олимпик", который в прошлом сезоне играл в УПЛ, побеждал "Зарю". Команда полностью новая, инвестор также. Главный тренер Сергей Литовченко и группа игроков пришли из второлигового "Рубикона".

"Прикарпатья" пережило изменения несколько раньше, в концовке прошлого сезона, когда едва спаслись от вылета. Это "едва" - заслуга как раз Олега Рыпана, действующего главного тренера. Летом команда очень неплохо усилилась, это стало видно первого же официального поединка.

Кардинально по-разному стартовали команды в Первой лиге 2021/22. "Олимпик" проиграл Кривбассу (1:4), а "Прикарпатье" очень легко обыграло "Ужгород" (6:0). Франковские "орлы" по итогам 1 тура заняли первое место в турнирной таблице и после эмоционального всплеска донецким олимпийцам (предпоследнее 15 место), будет очень нелегко с таким соперником.