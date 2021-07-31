Кучер: Мы будем действовать с позиции силы

Наставник "Металлиста" Александр Кучер дал комментарий перед матчем с "Ужгородом":

"Все хорошо, работаем в привычном режиме. Информации о сопернике достаточно, сейчас с этим проблем нет — пресса, видео. Крупное поражение "Ужгорода" в первом туре не должно расхолаживать: в том матче команды обменивались атаками, просто одна из них реализовала свои моменты, а другая — нет.

Мы будем отталкиваться от своей игры, действовать с позиции силы. Это наш принцип, отступать от него не собираемся. Наверное, будет небольшая ротация. Ближе к игре посмотрим по готовности футболистов", — сказал Александр Кучер.