Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кучер: Мы будем действовать с позиции силы
Тренер ожидает успеха своей команды
uafc.org.ua
Наставник "Металлиста" Александр Кучер дал комментарий перед матчем с "Ужгородом":
"Все хорошо, работаем в привычном режиме. Информации о сопернике достаточно, сейчас с этим проблем нет — пресса, видео. Крупное поражение "Ужгорода" в первом туре не должно расхолаживать: в том матче команды обменивались атаками, просто одна из них реализовала свои моменты, а другая — нет.
Мы будем отталкиваться от своей игры, действовать с позиции силы. Это наш принцип, отступать от него не собираемся. Наверное, будет небольшая ротация. Ближе к игре посмотрим по готовности футболистов", — сказал Александр Кучер.
Популярное сейчас
- Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я
- Официально: Матеус Пейшото - игрок Металлиста
- Яремчук прибыл в Португалию, чтобы перейти в Бенфику
- Президент Альянса: Снимаемся с Первой лиги. Матч против Металлиста был последней каплей
- Ира Морозюк рассказала о том, как сама себе сломала ногу. ВИДЕО
- Алиев снял новый трэш-клип. Про УАФ, Лучи и Баранку. Осторожно, ненормативная лексика!
Новости по теме
- 18:54 Украинские Вторая лига. Металл побеждает в суперфинале Второй лиги
- 01:45 Украинские Финал Лиги Чемпионов, разгром от Металла, извинения Шевчука. Главные новости за 29 мая
- 19:02 Украинские Вторая лига. Металл досрочно первый, Кривбасс и Ужгород тоже сделали серьезные шаги к Первой лиге - обзор субботних матчей 22-го тура