  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Дубль центрального защитника. Краматорск - Кремень 2:0
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дубль центрального защитника. Краматорск - Кремень 2:0

Первая лига
(1 голосов)

Вторая подряд победа краматорцев с одинаковым счетом

Дубль центрального защитника. Краматорск - Кремень 2:0

Скріншот із Ютуб-трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ожидайте отчета о матче позже

Первая лига, 2 тур

31.07.2021, 17:00

город Краматорск, стадион Авангард

Арбитр в поле - Артем Михайлюк (Киев)

Краматорск - Кремень (Кременчуг) 2:0

Голы: Руслан Зубков (38, 62)

Краматорск: 33 Поспелов Артем, 5 Прокопчук Кирилл, 6 Витенчук Вадим, 7 Даудов Марат (Арсентий Дорошенко), 8 Зубков Руслан, 9 Ермоленко Максим, 14 Пидручный Денис, 22 Мягков Павел, 43 Сухаров Александр, 77 Похитайло Павел, 88 Коробка Владимир

Запасные: 12 Якубенко Никита, 4 Агапов Максим, 10 Трояновский Евгений, 13 Козлов Артем, 15 Сафонов Даниил, 17 Гуничев Егор, 19 Куканов Никита, 30 Дорошенко Арсентий, 38 Шушко Павел, 45 Ндукве Денис, 98 Геловани Алексей

Кремень: 23 Старченко Денис, 47 Белоусов Денис, 17 Курелех Валерий, 14 Сидоренко Даниил (Александр Головко), 4 Пилипенко Виктор, 2 Бычков Богдан, 6 Панчишин Орест, 24 Сидоренко Владислав, 22 Аверьянов Максим, 7 Мурашов Евгений, 20 Галата Денис

Запасные: 77 Мирный Виталий, 15 Головко Александр, 19 Молько Владислав, 9 Навроцкий Максим, 88 Ализаде Тугай, 10 Белоус Сергей, 11 Галоян Симон

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Первая лига ФК Краматорск Кремень (Кременчуг) Игорь Столовицкий Руслан Зубков Алексей Городов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...