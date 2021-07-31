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Дубль центрального защитника. Краматорск - Кремень 2:0
Вторая подряд победа краматорцев с одинаковым счетом
Скріншот із Ютуб-трансляції ТК Футбол
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Первая лига, 2 тур
31.07.2021, 17:00
город Краматорск, стадион Авангард
Арбитр в поле - Артем Михайлюк (Киев)
Краматорск - Кремень (Кременчуг) 2:0
Голы: Руслан Зубков (38, 62)
Краматорск: 33 Поспелов Артем, 5 Прокопчук Кирилл, 6 Витенчук Вадим, 7 Даудов Марат (Арсентий Дорошенко), 8 Зубков Руслан, 9 Ермоленко Максим, 14 Пидручный Денис, 22 Мягков Павел, 43 Сухаров Александр, 77 Похитайло Павел, 88 Коробка Владимир
Запасные: 12 Якубенко Никита, 4 Агапов Максим, 10 Трояновский Евгений, 13 Козлов Артем, 15 Сафонов Даниил, 17 Гуничев Егор, 19 Куканов Никита, 30 Дорошенко Арсентий, 38 Шушко Павел, 45 Ндукве Денис, 98 Геловани Алексей
Кремень: 23 Старченко Денис, 47 Белоусов Денис, 17 Курелех Валерий, 14 Сидоренко Даниил (Александр Головко), 4 Пилипенко Виктор, 2 Бычков Богдан, 6 Панчишин Орест, 24 Сидоренко Владислав, 22 Аверьянов Максим, 7 Мурашов Евгений, 20 Галата Денис
Запасные: 77 Мирный Виталий, 15 Головко Александр, 19 Молько Владислав, 9 Навроцкий Максим, 88 Ализаде Тугай, 10 Белоус Сергей, 11 Галоян Симон
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